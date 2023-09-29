Fatih’te bir vatandaş sağanak yağmur altında namaz kıldı İstanbul’da dün akşam başlayan ve etkisini sürdüren yağış nedeniyle bir vatandaş sağanak yağmur altında cuma namazını kıldı. Yağmura aldırış etmeyen vatandaşın o anları cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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İHA

Türkiye yağışlı havanın etkisi altına girdi.

Ülkenin önce batısında, sonra Anadolu'da yağmur geçişleri olacak.

İstanbul’da dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini sürdüren sağanak yağış birçok ilçede etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Namaz kılmaya devam etti

Fatih Beyazıt’ta cuma namazı için cami avlusunda bir vatandaş sağanak yağmura aldırış etmeden namaz kılmaya devam etti.

Anbean kaydedildi

O anlar ise cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

İstanbul Valiliği uyardı

Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre, yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile Tekirdağ'ın doğusunda yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75) olmasının beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle yaşanabilecek sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

AKOM'dan yeni uyarı

AKOM'dan hafta sonu için yeni uyarı geldi.

Gün içerisinde etkisini kaybeden yağışın kısa süreli ve yerel olarak görüleceği belirtilen açıklamada, yağışların 30 Eylül Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetleneceğine dikkat çekildi.

AKOM 1 Ekim Pazar günü, öğle saatlerine kadar bölgesel olarak 100 kilogram ve üzeri şiddetli yağışların görülebileceği konusunda da uyarı geldi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)