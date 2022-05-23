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    Fatih'te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı

    Şeyh Hüsameddin Camii'nin çevresinde asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalara zarar veren bir şüpheli, polis ekiplerini harekete geçirdi.
    • 23.05.2022 - 16:41
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 16:47
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    Fatih'te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı

    İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Seyyid Ömer Mahallesi'nde bulunan Şeyh Hüsameddin Camii'ne asılan Hadis-i Şerif'lerin yazılı olduğu 7 pleksi plaka, cami önüne gelen bir şahıs tarafından parçalandı.

    Cami imamı, olay üzerine suç duyurusunda bulundu.

    Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    Cemaatten tepki: Bu çok çirkin bir şey

    DHA'nın haberine göre cami cemaati ise duruma tepki gösterdi.

    Muharrem Sarıkaya, "Bu yapılan çirkin bir şey. İnşallah pişman olmuştur." dedi.

    Fazlı Öğüş ise "Peygamber Efendimizin Hadis-i Şerif'lerinden bahsediyordu. İslamiyet'in temizliği ve güzelliği anlatıyordu. Buradan geçenler fotoğraflarını çekiyordu. Ne amaçla, hangi amaçla yırtıldı bilmiyoruz. Kim parçaladıysa o geri taksın bunları." diye konuştu.

    Ramazan Şaylan da "Bunlar buraya asılmış Hadis-i Şerif'ler. Bunlar halkı bilgilendirmek açısından asıldı, yanlış olduğunu düşünmüyoruz. Birileri gelmiş, yırtmış, madde bağımlısı olabilir. Yırtıldı diye üzüldük. Kötü bir söz yazmıyor, siyasi anlamda asılan bir afiş de değil, amacı milleti bilgilendirmek." dedi.

    Fatih te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı #1

    Fatih te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı #2

    Fatih te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı #3

    Fatih te camiye asılı Hadis-i Şerif yazılı plakalar parçalandı #4


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