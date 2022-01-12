Akşemsettin Parkı'nda rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi. Devrilen ağaç ise yol üzerinde bulunan, geçmişte birçok filmde kullanılmış aracın üzerine düştü.

İstanbul'un Fatih ilçesi Mürsel Paşa Caddesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar, daha önce çevresinden toprak alındığı iddia edilen ağacı yola devrildi.

RÜZGAR AĞACI DEVİRDİ

Akşemsettin Parkı'nda bulunan ve yakın zamanda çevresinde kaldırım çalışması yapılan bir ağaç, etkili olan şiddetli rüzgarın da etkisiyle sahil yolunun Eminönü istikametindeki yola devrildi.

Fatih'te devrilen ağaç, eski filmlerde kullanılan araca hasar verdi VİDEO



NOSTALJİK ARAÇTA HASAR

Ağacın bir kısmı da yol üzerinde park halindeki panelvan aracın üzerine düştü. Bir kültür ve sanat derneğine ait olan, geçmişte birçok filmde kullanılan nostaljik araçta hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve İBB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri geldi. Yolu tamamen kapatan ağaç nedeniyle trafik uzun süre durdu. Belediye ekipleri, motorlu testereler ile ağacı parçalara ayırarak yoldan kaldırdı. Ağacın kaldırılmasının ardından trafik akışı yeniden sağlandı.

"DİĞER AĞAÇLAR DA TEHLİKE ARZ EDİYOR"

Enes Kaya, "Yıllardır burada yaşıyoruz. Rüzgarın çok daha şiddetli olduğu zamanlar da oldu ama son yapılan kaldırım çalışmalarında, ağaçların diplerindeki toprak alındı. En ufak rüzgarda da devrildi. Diğer ağaçlar da tehlike arz ediyor." dedi.

















