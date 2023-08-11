İHA

İstanbul Valiliği kararı ile 39 ilçede dilencilere yönelik denetimler sürüyor.

Denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de ilçesi oldu.

Aksaray ile Eminönü arasında dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edildi.

Polis ekipleri denetime katıldı

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ve çocuk büroya bağlı ekipleri denetime katıldı.

3 dilenci karakola götürüldü

Fatih’te yakalanan 1’i çocuk 2’si kadın 3 dilenci işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.

Denetimler sürecek

Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.