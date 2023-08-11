İHA
İstanbul Valiliği kararı ile 39 ilçede dilencilere yönelik denetimler sürüyor.
Denetimlerin gerçekleştirildiği noktalardan birisi de Fatih ilçesi oldu.
Aksaray ile Eminönü arasında dilenci sayısının fazla olduğu bölgeler tespit edildi.
Polis ekipleri denetime katıldı
Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Belediyesi zabıta ekipleri ve çocuk büroya bağlı polis ekipleri denetime katıldı.
3 dilenci karakola götürüldü
Fatih’te yakalanan 1’i çocuk 2’si kadın 3 dilenci işlemleri yapılmak üzere karakola götürüldü.
Denetimler sürecek
Denetimlerin ilerleyen günlerde devam edeceği öğrenildi.