Düşen parçalardan kimsenin yaralanmadığı olayda, tramvay seferlerinde bir süre aksama yaşandı.

Fatih Çemberlitaş’ta Yeniçeriler Caddesi üzerindeki 4 katlı inşaatın en üst katından molozlar ve binanın iskelesinde bulunan tahtalar caddeye düştü.

Moloz ve iskelenin düşme anında kimsenin olmaması faciayı önledi.

SEFERLER DURDURULDU

Durumun haber verilmesi üzerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, caddede tramvayın geçtiği bir şeridi ve yayaların geçtiği yere şerit çekerek kapattı.

Düşme nedeniyle ölü ve yaralının olmadığı olayda, tedbir amaçlı Kabataş yönüne bir süre tramvay seferi yapılamadı.

"SANİYE FARKLA ÖLÜMDEN KURTULDULAR"

Yan binada oturan Onur Taş isimli vatandaş, “Biz yan binadayız, deprem olmuş gibi bir etkisi var. Çalışma var, binada yıkım var. Binadan aşağıya molozlar döküldü, arkadaşlarımız ölümden döndü. Yaralı yok da saniye ile kurtuldu. Yan taraftaki binanın hala riski var.” diye konuştu.

Düşen parçaların kaldırılmasıyla kısa süreli aksayan tramvay seferleri tekrar başladı.

Fatih'te inşaat iskelesi tramvay yoluna düştü ViDEO









