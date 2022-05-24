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Fatih'te kedi, köpek ve sahibine saldırdı

Fatih'te kedi, köpek ve sahibine saldırdı

Eminönü'nde bir pasajda kaldırımda yatan kedi, yanından geçmekte olan köpek ve sahibine saldırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.