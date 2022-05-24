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Fatih'te kedi, köpek ve sahibine saldırdı
Eminönü'nde bir pasajda kaldırımda yatan kedi, yanından geçmekte olan köpek ve sahibine saldırdı. Bu anlar bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
- 24.05.2022 - 11:33
- Güncelleme : 24.05.2022 - 12:35
İstanbul'un Fatih ilçesinde Eminönü'nde bir pasajda köpek ile sahibine, kedi saldırdı. Köpek sahibinin yaşadığı korku kameraya yansıdı.
Kaldırımda yatan kedi, pasajın merdivenlerini çıkan köpek ile sahibine saldırdı.
Dükkana sığındı
Kedinin köpeğine saldırdığını gören sahibi, hemen tasmasından asılarak köpeğini havaya kaldırdı. Kedi bu kez de köpeğin sahibine saldırınca korkup paniğe kapılan kişi, kendi etrafında döndükten sonra yan tarafta bulunan dükkana sığındı.
Kedi sakinleşince hızlıca kaçtı
Kedinin sakinleşmesinden sonra köpek ve sahibi hızla pasajdan çıkarak olay yerinden kaçtı.
DHA'nın haberine göre, kedinin köpeğe ve sahibine saldırma anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Fatih'te kedi, köpek ve sahibine saldırdı VİDEO