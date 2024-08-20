Fatih'te sokak köpeklerinin saldırısı nedeniyle yaşamını yitirdi: Belediye köpekleri toplamaya başladı

Başıboş sokak köpeği sorunu bir kez daha korkunç yüzünü gösterdi.
Dün akşam saatlerinde İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan Sümbül Efendi Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Ayhan Özçelik (40), boş arazide yürüdüğü sırada çok sayıda sokak köpeğinin saldırısına uğradı.
Özçelik’i gören belediye çalışanları, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
KÖPEKLER TARAFINDAN PARÇALANARAK HAYATINI KAYBETTİ
Boyun ve vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaralanan Özçelik, İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Özçelik’in cenazesi, hastanede yapılan işlemlerin ardından Bahçelievler’de bulunan Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Özçelik'in sokak köpekleri tarafından öldürülmesinin ardından konuyla ilgili bir gelişme yaşandı.
BELEDİYE TOPLAMAYA BAŞLADI
Özçelik'in korkunç şekilde ölümünün ardından Fatih Belediyesi harekete geçti.
Belediye, Özçelik'in saldırıya uğradığı bölgede bulunan başıboş köpekleri toplamaya başladı.
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