Fatih'teki cinayetle gündeme gelen İncel akımı İstanbul'da iki kişiyi öldüren Semih Çelik’in bir mesajlaşma uygulamasında 'İncel' olarak adlandırılan kişilerle mesajlaşmaları ortaya çıktı. Peki nedir bu İncel akımı? Sizler için araştırdık.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz hafta İstanbul'da kan donduran bir vahşet yaşandı. Semih Çelik isimli şahıs, 19 yaşındaki İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil'i vahşice katletti.

Eski sevgilisi Ayşenur Halil'in kafasını kesen Çelik, daha sonra 5 yıl boyunca takıntılı olduğu İkbal Uzuner'in vücudunu parçalara bölerek katletti.

Katil, daha sonra surlardan kendini aşağı atarak intihar etti. Vahşice iki cinayet işleyen Semih Çelik'le ilgili araştırmalar sürüyor.

Bu olayın ardından 81 İl Emniyet Müdürlüğü’nün siber devriye ekiplerince 7/24 usulüyle internet üzerinden yürütülen takip ve izleme çalışmalarında, “incel” akımı başta olmak üzere, cinsel ya da şiddet ve ırkçılık içerikli yayın ve paylaşım yapan hesap ve siteler gözlem altına alınmaya başlandı.

"İNCEL (İSTEMSİZ BEKAR)"

Katilin telefonunda yapılan incelemede, bir mesajlaşma uygulaması üzerinden üyesi olduğu bir grupta “incel” olarak isimlendirilen kişilerle iletişimde olduğu ortaya çıktı.

İngilizce “involuntary celibacy” (istemsiz bekâr) tamlamasının kısaltılmışı olan “incel”, kadınlara ve yaşadıkları topluma düşman, şiddet yanlısı kişileri ifade ediyor.

KİM BU "İNCELLER"?

Ayrıca "inceller"; “çirkin”, “yoksul” olmak gibi kimi özellikleri nedeniyle ilişkisi olmadığına inanan ve yine bu sebeplerle kadınların kendisine asla yüz vermeyeceğini düşünen, bu hissiyatlarını da kadın düşmanlığı, nefret söylemi, şiddet ve son yıllarda da cinayetlerle besleyen bir grup.

“İncel” İngilizceden, “zorunlu bekârlar” anlamına gelen “involuntary celibate” kelimelerinin kısaltılması ile dilimize geçmiş bir tanım.

İnandıkları hipergami teorisine göre kadınlar sadece “yakışıklı”, “zengin”, “statü sahibi” erkeklerle birlikte olur.

KENDİLERİNİ "UCUBE" OLARAK GÖRÜP, KADINLARDAN NEFRET EDİYORLAR

Bu da dezavantajlı “ucube” erkeklerin yalnız kalmasına yol açar. Tüm bu etkenler, “incel”lerin kadınlar ve buna sebep olan erkeklerden nefret etmesinin asıl nedenidir.

Bir internet alt kültürü olarak, 1994’te Alana isimli genç bir kadının istemesine rağmen kimse ile beraber olamayan insanların birbirini desteklemesi için masumane hisle kurduğu “gönülsüz bekarlar” grubu, 2000 sonrasında özerkleşti, erkeklerin sahiplendiği ve de Facebook, X gibi sosyal medya Reddit, Discord gibi internet forumları ile yayılan bir ideolojiye dönüştü.

YURT GENELİNDE BÜYÜK TAKİP BAŞLATILDI

Semih Çelik’in işlediği cinayetlerden bir gün sonra internette yayılan ve bu görüşlere sahip kişilerin yer aldığı bir mesajlaşma uygulamasındaki gruptan alındığı belirlenen “destekleyici”, “övücü” paylaşımlar üzerine polis, yurt genelinde büyük takip başlattı.