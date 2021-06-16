Fatima Gülhan Abushanab kimdir? Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Abushanab'ın biyografisi

NATO zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yer alan Fatıma Gülhan Abushanab, vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. Peki Fatıma Gülhan Abushanab kimdir? İşte biyografisi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen NATO Zirvesi'ne katıldı.

NATO Zirvesi'nde ülke liderleri ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Merve Kavakçı'nın kızı ve Mariam Abushanab'ın kız kardeşi olan Fatima Gülhan Abushanab eşlik etti.

Bu gelişme sonrası Fatima Gülhan Abushanab'ın hayatı ve kariyeri vatandaşlar tarafından öerak konusu oldu. Fatima Gülhan Abushanab kimdir? sorusu yoğun bir şekilde araştıılıyor.

Peki Fatima Gülhan Abushanab kimdir? İşte Merve Kavakçı'nın kızı Fatima Gülhan Abushanab'ın biyografisi...

FATİMA GÜLHAN ABUSHANAB KİMDİR?

Fatima Gülhan Abushanab, lisans eğitimini George Mason Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler alanında tamamladı.

Daha sonra Georgetown Üniversitesi'nde Liberal Studies programında Müslüman-Hristiyan İlişkileri bölümünde yüksek lisans yaptı.

Washington D.C.’de sürdürdüğü eğitimin yanı sıra farklı yerlerde araştırma asistanlığı görevi aldı. Abushanab'ın görev aldığı kuruluşlardan bazıları Becketfund Organization for Religious Liberty, Woodrow Wilson International Center for Scholars ve United States Congress oldu.

Yabancı dillere hakimiyeti ve diplomasi bilgisi üst düzeyde olan Abushanab Cumhurbaşkanlığı'nda uzun zamandır uluslararası ilişkiler uzmanı olarak görev yapmaktadır.