Fatin Rüştü Karakaş kimdir? TMSF Başkanı Fatin Rüştü Karakaş'ın biyografisi

8 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanlığına Fatin Rüştü Karakaş atandı. Peki TMSF Başkanlığı’na atanan Fatin Rüştü Karataş kimdir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile alınan atama kararına göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal görevden alındı. Gülal'ın yerine Fatin Rüştü Karakaş getirildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeliğine ise Yusuf Öksüzömer getirildi.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atanmıştı.

Bu kararın ardından Fatin Rüştü Karakaş'ın haaytı ile ilgili bilgiler araştırma konusu oldu. Peki Fatin Rüştü Karakaş kimdir, hangi görevlerde bulundu? İşte TMSF Başkanlığına atanan Fatin Rüştü Karakaş'ın biyografisi...

FATİN RÜŞTÜ KARAKAŞ KİMDİR?

1968 yılında Rize'de doğan Fatin Rüştü Karakaş, Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünden mezun olmuş ve İstanbul Üniversitesi'nden Para ve Banka bölümünden yüksek lisans derecesi almıştır.

Fatin Rüştü Karakaş, 1992 yılında Teftiş Kurulu'nda Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başladığı Şekerbank'ta 2013 yılı Ocak ayına kadar çeşitli görevler üstlenmiştir.

2013 yılı Ocak ayından Kasım ayına kadar Şekerbank T.A.Ş. Personeli Munzam Sosyal Güvenlik ve Yardımlaşma Sandığı Vakfı'nda Genel Sekreter olarak görev yapan Fatin Rüştü Karakaş, Kasım 2013'te Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmıştır.

Bir süre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda (BDDK) Kurul Üyeliği yapan Fatin Rüştü Karakaş, 2019'da TMSF Kurul Üyeliğine atanmıştır.