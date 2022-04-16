Fatma Barbarosoğlu, çocukların camide oynamasına karşı çıktı

Çocukların camilerde koşturması ve oyunlar oynamasından rahatsız olduğunu ifade eden Sosyolog Fatma Barbarosoğlu, "Ya sabır" dedi.

Camilerden yükselen çocuk sesleri kimi insanları mutlu ederken, kimi insanlar da bu durumdan rahatsızlık duyduğunu ifade ediyor.

Çocukların camileri sevmeleri için burada vakit geçirmelerinden mutlu olan aileler, Ramazan ayı vesilesiyle çocuklarını da yanlarına alarak teravih namazı kılmaya gidiyor.

Camilerde Ramazan ayıyla birlikte oluşan çocuk yoğunluğu, Sosyolog Fatma Barbarosoğlu'nu rahatsız etti.

"Bugün de çocuklar camide bağıra çağıra evcilik oynadı"

Twitter hesabından eleştiride bulunan Barbarosoğlu, "Bugün de çocuklar camide bağıra bağıra evcilik oynadı, atçılık oynadı. Koştu bağırdı. Biz yine imamı duyamadık. Bugün de nineler torunlarının camide göbek atan videolarını çekti, vaaz esnasında story attı. Ya sabır. Ya sabır." ifadelerini kullandı.