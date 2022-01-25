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    Fatma Girik için anma törenleri ertelendi

    Dün vefat eden usta oyuncu için bugün Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler, olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.
    • DHA
    • 25.01.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 25.01.2022 - 09:54
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    Fatma Girik için anma törenleri ertelendi

    Yeşilçam'ın en önemli isimlerinden biri olan Fatma Girik'ten dün öğle saatlerinde acı haber geldi.

    İstanbul'daki özel bir hastanede tedavi gören Fatma Girik, hayata gözlerini yumdu.

    79 yaşındaki Girik'in vefatı sanat camiasını ve sevenlerini yasa boğarken, bugün ise anma törenleri yapılması planlanıyordu.

    HAVA KOŞULLARI YÜZÜNDEN İPTAL OLDU

    Ancak yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle Şişli Belediyesi ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılacak törenler iptal edildi.

    Haberi de Şişli Belediyesi duyurdu. Belediye açıklamasında, "Bugün saat 10.00'da Şişli Belediyesi önünde, ardından 11.00'de Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda yapılması planlanan Fatma Girik'i Anma Töreni olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmiştir. Tören tarihi daha sonra sizlerle paylaşılacaktır." dedi.

    Fatma Girik için anma törenleri ertelendi #1

    Fatma Girik için anma törenleri ertelendi #2

    Fatma Girik için anma törenleri ertelendi #3


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