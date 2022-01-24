Fatma Girik’in kardeşi: Ablam koronayı hastanede oldu

Koronavirüse bağlı zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliğinden vefat eden Fatma Girik’in kardeşi, “Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi” dedi.

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fatma Girik, koronavirüse bağlı zatürre tedavisi gördüğü hastanede, çoklu organ yetmezliği nedeniyle 79 yaşında yaşama veda etti.

Prof. Dr. Simru Tuğrul, usta oyuncunun vefatına ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Fatma Girik'in son olarak zatürre ve solunum yetmezliğine bağlı olarak hastanemize yatışı gerçekleştirildi. Yapılan tetkiklerde Covid-19'a bağlı bir viral enfeksiyon olduğu görüldü. Bu nedenle yoğun bakımda takip ve tedavisine başladık. Ancak yapılan tedavilere rağmen kendisinde çoklu organ yetmezliği gelişti. Bu sabah karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen sabah saat 07.00 civarında Hak'kın rahmetine kavuştu.

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“OKSİJEN DESTEĞİ ALIYORDU”

Kendisi biz çok severdik ve hastanede yattığı süreçlerde de şahsen tanıma fırsatı bulduk. Çok değerli bir insandı, çok pozitifti, espri anlayışı müthişti. Kendisini çok seviyorduk. Kendisinin ara ara zatürre enfeksiyonları oluyordu. Hastanemizde bir yattı ve çıktı. Fatma Girik zaten bir süre Bodrum’daydı. Ancak hastanemize son yatışı yaklaşık 10 gün önce. Zaten kendisi çeşitli hastalıklar nedeniyle kısmen solunum cihazı destekli geceler geçiriyordu. Aynı zamanda gündüz de oksijen desteği alıyordu.”





“ABLAM HASTANEYE GELDİĞİNDE COVİD-19 DEĞİLDİ"

Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik ise, ablasının vefatına ilişkin şu sözleri kaydetti:

“Ablam hastaneye geldiğinde Covid-19 değildi. Ablam hastaneye geldiğinde yürüme ve konuşma zorluğu çekiyordu. Saat 07.00 gibi ablamın vefat ettiğini öğrendim. Yollar da kardan dolayı kötü olunca anca gelebildim. Ablamı en son 20 gün önce Bodrum'da gördüm.

"BEN ABLAMI 2 SENEDİR ÖPMEDİM BİLE"

Bakıcısına veya gelenine gidenine bile test yaptırılsaydı. Çünkü ablamda korona yoktu ve aşılarını tam yaptıran biriydi. Ben ablamı 2 senedir öpmedim bile, cenaze işlemleri ise yarın Cemal Reşit Rey’de tören düzenlenecek. Akabinde Teşvikiye Camii’nde cenaze namazı kılınacak. Daha sonra Bodrum’a götürülüp toprağa vereceğiz. Ben hastane yönetimi ile ilgili bir ihmal vardır demiyorum. Ama koronayı kesin burada oldu. Ama hastane ihmali mi, yoksa yeğenim gidip geliyor ondan mı, yoksa bakıcıdan mı bilmiyoruz. Başka birinden de olabilir, ben bunu araştıracağım peşindeyim”

"KİMSEYİ SUÇLAMAYA NİYETİMİZ YOK"

Aile yakını Ahmet Hamdi Gürbüz de, "Bizim kimseyi suçlama niyetimiz yok ama hastaneye gelen bir insanın sanki koronayla buraya gelip, burada vefat ettiği algısı çok doğru bir algı değil. Kendisi buraya geldiğinde fiziki birtakım sorunlar vardı. Zaten rutin gidip geliyordu. Aile ya da sevenleri hastaneyi suçlayacak değil ama buraya geldikten sonra hastanede bir insanın korona olması çok kabul edilir bir şey değil. Burada bir şikayet yok Günay Bey’in de bizim de zaten hastane bildiğimiz bir hastane.” diye konuştu.

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