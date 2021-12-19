Fatma Şahin, canlı yayında yaşanan olayla ilgili basın açıklaması yaptı

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, canlı yayında yaşanan tokat olayının ardından basın açıklaması yayınladı.

Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılı nedeniyle kente giderek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya'nın, o anlarda ses teknikerine tokat attığı görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Görüntülerde Fatma Şahin'in olaya ilişkin tepkisiz kalması sosyal medyada tartışmalara neden oldu.

Şahin, olaya açıklık getirmek adına basın açıklamasıyla o anları aktardı.

Gazeteci Muharrem Sarıkaya, ses teknikerine tokat attı VİDEO

BAŞKAN ŞAHİN'İN BASIN AÇIKLAMASI

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Habertürk TV canlı yayınında yaşanan olayla ilgili olarak aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.



"Habertürk TV'de konuk olduğum bir canlı yayında maalesef son derece nahoş bir durum yaşandı. Yayının başından itibaren yaşanan teknik aksaklıklar Muharrem Sarıkaya'nın çalışan tekniker arkadaşa asla kabul edilemez bir müdahalesiyle devam etti. Kargaşanın daha da büyümemesi için büyük bir gayretle yayına devam etmeye çalıştım. İlk kez böyle bir olayla karşılaştım ve üzüntümü şu an da tarif etmeme imkan yok.



Ahmet Demir kardeşimizin mağduriyetini ve üzüntüsünü o andan beri yüreğimde hissediyorum. Zaten hemen sonrasında Muharrem Sarıkaya ile konuyu konuştuk. O da Ahmet Demir arkadaşımızdan özür diledi.



Şunu belirtmek isterim ki, olay anında tepki verememiş olmam tepki duymadığım anlamına gelmiyor. Ancak canlı yayın ortamını bozmak, orada o yayın için emek veren tüm çalışanlara karşı bir saygısızlık olacağından yayına devam etmek için büyük çaba gösterdim. Çaba gösterdim diyorum, çünkü daha önce hiç şahit olmadığım böyle bir durumda tek düşüncem yayının sürmesini sağlamaktı.



Dilerim bugün karşı karşıya kaldığımız bu nahoş olay, bundan sonrasında tüm emekçilerin sosyal ortamlarının ve çalışma koşullarının iyileşmesi konusunda bir farkındalık oluşmasına vesile olur.



Tüm kamuoyuna ve özellikle de basın emekçilerine en derin üzüntülerimi ifade etmek isterim."