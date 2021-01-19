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    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu

    Kentte yapılan çalışmaları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parktaki çocuklarla kar topu oynadı.
    • DHA
    • 19.01.2021 - 16:19
    • Güncelleme : 19.01.2021 - 16:30
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    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.

    Fatma Şahin, incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.

    ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI

    Şahin, daha sonra Kırkayak Parkı'nda kardan adam yapan çocuklarla kar topu oynadı.

    Çocukların eğlencelerine ortak olan Şahin, daha sonra bölgeden ayrıldı.

    Fatma Şahin parktaki çocuklarla kar topu oynadı ViDEO

    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu #1

    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu #2

    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu #3

    Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu #4

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