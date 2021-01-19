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- Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu
Fatma Şahin, çocukların kar eğlencesine ortak oldu
Kentte yapılan çalışmaları inceleyen Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, parktaki çocuklarla kar topu oynadı.
- DHA
- 19.01.2021 - 16:19
- Güncelleme : 19.01.2021 - 16:30
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kent genelinde yağan karın ardından yapılan çalışmalarla ilgili incelemelerde bulundu.
Fatma Şahin, incelemelerin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti.
ÇOCUKLARLA KAR TOPU OYNADI
Şahin, daha sonra Kırkayak Parkı'nda kardan adam yapan çocuklarla kar topu oynadı.
Çocukların eğlencelerine ortak olan Şahin, daha sonra bölgeden ayrıldı.
Fatma Şahin parktaki çocuklarla kar topu oynadı ViDEO