Fatma Şahin, depremin birinci yılında duygularını ve Tek Yürek Meydanı'nı anlattı Deprem felaketinden sonra temel ihtiyaçların en hızlı şekilde karşılandığı Gaziantep'te Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, depremzedelerin tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlanan Tek Yürek Meydanı'nda çalışmaları Ensonhaber ekibine anlattı.

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Deprem felaketinden sonra 1 yıl geride kaldı...

Yurt genelinde kayıplar anılırken yaraların sarılması için çalışmalar da tüm hızıyla devam ediyor.

Depremden en çok etkilenen şehirlerden biri olan Gaziantep'te ise depremzedeler için 1 yılda yapılan çalışmalar dikkat çekiyor.

Kısa sürede çadırlardan konteynerlere geçirilen depremzedelerin 10 bin kalıcı konutu teslim edilirken inşaat projeleri de hızla devam ediyor.

Henüz konutları tamamlanmayan depremzedeler her ayrıntısı düşünülen konteyner kentlerde kalıyor.

Depremin birinci yılında Gaziantep

Felaketten kısa süre sonra insanların tüm temel ihtiyaçlarının göz önünde bulundurularak hazırlanan konteyner kentlerden birine sahip olan Gaziantep'te 'Tek Yürek Çarşısı' da ilk günden itibaren hizmet veriyor.

Depremin birinci yılında yapılan çalışmaları takip etmek üzere şehre giden Ensonhaber ekibine Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çalışmalar hakkında bilgi verdi.

"O gece ben kendimi 10 yaş daha yaşlanmış hissettim"

"Bazen diyorum ki insanların neden yaşlandığını ben çok iyi anlıyorum." ifadelerini kullanan Şahin 1. yılda duygularını şöyle anlattı:

O gece ben kendimi 10 yaş daha yaşlanmış hissettim. Çünkü insanlar bize emanet. Bu emanetin hakkını vermemiz gerekiyordu. Allah için devletin ne kadar büyük olduğunu, bu milletin dayanışma ruhunun nasıl tek yürek olduğunu gördük. Burası Tek Yürek Çarşımız. En hızlı çarşıyı biz yaptık. Çok hızlı çadırdan konteynerlere geçirdik.



Bir yıl geçti. Pazar günü Cumhurbaşkanımız buradaydı. 10 bin konut teslim edildi. Bu köy konutları yapıldı. İyileşiyoruz, iyileşeceğiz. Şimdi buranın yeniden güvenli ve yeşil olması için yapılması gereken çok iş var.



Ama bir yılı nasıl geçirdiniz derseniz olağanüstü hızlı, olağanüstü verimli... En azından temel ihtiyaçların yönetilebilir hale döndüğü, insanların umudunun yeşerdiği, çocukların eğitimi ve insanların sağlık ihtiyaçlarının karşılandığı bir yıl olarak geçirdik.

"Bu çarşı özel olarak kuruldu"

Tek Yürek Çarşısı hakkında da bilgi veren Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

Bu çarşı özel olarak kuruldu. Çarşıda ‘Bir konteynerdeki çocuğun neye ihtiyacı var…” Bir çocuğun eğitimine devam etmesi gerekiyor. Bütün her şey enkaz altında hoca yok… Hemen bu GASMEK’ler kuruldu, hocalar geldi, kaynak kitaplar getirildi ve çocuklar eğitime devam etti.



Beyaz masa mesela... Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının alındığı önemli bir çalışma. Burada hemen hızlı bir şekilde berber açıldı. İnsanların temel ihtiyaçlarının karşılanması gerekiyordu. Burada enkazdan kurtarılan hayvanlar için de hızlı bir şekilde merkez açıldı.

"Cumhurbaşkanımız 45 günde bu evi bize teslim etti"

Ensonhaber ekibi ayrıca felaketten en çok etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerini ziyaret ederek yapılan çalışmaları inceledi.

Bölgede yapılan köy evlerini yakından görüntüleyen ekibimiz konut sahibi depremzedelere de mikrofon uzattı.

Hizmetlerden memnuniyetini dile getiren bir depremzede vatandaş duygularını şöyle ifade etti:

Cumhurbaşkanımız Nurdağı'na geldiğinde dedi ki 'Size 3 ay içerisinde ev yapacağız.' Bize 45 günde bu gördüğünüz evi teslim etti.



Kendisi buraya geldi ve burada oturdu. Bütün bakanlar belediye başkanları hepsi geldiler çaylarını içirdik yolladık.



Şimdi bir şikayetimiz yok. Cumhurbaşkanımızdan da Fatma Şahin'den de Allah razı olsun. Her ihtiyacımızı karşıladılar hiçbir ihtiyacımız kalmadı. Rahatız huzurluyuz.

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