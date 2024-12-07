Haber Merkezi

6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı deprem 11 ili etkiledi.

Depremde yıkılan evlerin enkaz temizleme çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

KONUTLAR YÜKSELİYOR

Konteynerlerde geçici olarak konaklayan depremzedeler için kalıcı konutların yapımına hızla başlandı.

Depreme dayanıklı, bölgenin yaşam şartlarına uyumlu ve sosyal alanların da düşünüldüğü yeni konutların bir kısmı tamamlandı, bir kısmının ise inşaatına devam ediliyor.

5 BİN 113 KONUT TESLİM EDİLDİ

Gaziantep’te 5 bin 113 Deprem ve Sosyal Konut Anahtar ve Tapu Teslim Töreni gerçekleştirildi.

ERDOĞAN ANAHTARLARI VERDİ

Törene katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hak sahiplerine anahtarlarını kendi elleriyle verdi.

"MURAT BAKANIMIZLA MURADIMIZA ERDİK, BU İŞ TAKIM İŞİ"

Güneyşehir'de düzenlenen törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, özellikle Bakan Murat Kurum'la hedefledikleri konut seferberliğinde başarıya ulaştıklarını söyledi.

Şahin, "Çocuklarımız için anaokulu yaptık, şuraya emekliler lokali yapıyoruz. Burada özellikle Murat Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Murat Bakanımla bilikte muradımıza erdik, bu iş takım işi" dedi.

"GÜNEYŞEHİR’DE 2 YIL ÖNCE YERLEŞİME DAİR HİÇBİR ŞEY YOKTU"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Güneyşehir’de 2 yıl önce yerleşime dair hiçbir şeyin olmadığına dikkati çekerek, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde buraları yerleşim haline getirdik. Gaziantep beni, her zaman destekledi. Siz bizlere emanetsiniz. Gaziantep emin ellerde. Şimdiye kadar verdiğimiz sözlerin her birini yerine getirdik" diye konuştu.

"SÖZ NAMUSTUR DİYORUZ"

Başkan Fatma Şahin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

AK Parti ile bu şehirin ilk kadın milletvekili yaptınız, ilk kadın bakanı yaptınız, ilk kadın belediye başkanı yaptınız. Sizin canınız bana emanet, sizin malınız bana emanet, aileniz bize emanet, siz bize emanetsiniz. Gaziantep emin ellerde. Söz ve karar da milletindir dedik. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın dedik. 2001 yılında ne dediysek onu yapıyoruz. Cumhurbaşkanımızdan öğrendiğimiz bir şey var; “Söz namustur” diyoruz.

"TÜM EKİBİMİZLE SİZİN EMRİNİZDEYİZ"

Bu şehir baş veren ama baş eğmeyen bir şehir. Bu şehir söz konusu vatansa gerisi teferruattır diyen bir şehir. Çocuklarımız için anaokulu yaptık, şuraya emekliler lokali yapıyoruz. Burada özellikle Murat Bakanıma çok teşekkür ediyorum. Murat Bakanımla bilikte muradımıza erdik, bu iş takım işi, bu iş bir ekip işi. Bakanlarımızla, milletvekillerimizle, tüm ekibimizle biz sizin emrinizdeyiz.

2025 SONUNA KADAR 452 BİN 983 KONUT VE İŞ YERİ TESLİM EDİLECEK

Deprem bölgesindeki 11 ilde 2025 yılı sonunda 416 bin 960’ı konut, 36 bin 23’ü ticari ünite olmak üzere toplam 452 bin 983 konut ve iş yerinin teslimatının tamamlanması hedefleniyor.