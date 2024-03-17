Fatma Şahin, Gaziantep'te yeni dönemin şifrelerini verdi: İşte seçimlerde hedeflediği oy oranı! Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Ensonhaber'e yaptığı özel açıklamalarda geride kalan 2 döneminde yaptıklarını ve ustalık döneminde yapacağı projelerden bahsetti.

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, hayata geçirdiği projeler ve yeni dönem için hazırladığı projelerle dikkat çekiyor.

Başkan Şahin, yerel seçimlere kısa süre kala Ensonhaber'in YouTube kanalında konuk oldu.

Burada önemli ve özel açıklamalarda bulunan Şahin, 2 dönem yürüttüğü başkanlık görevinde yaptıklarına değindi.

Konuşmasında yeni dönem için hazırladığı projeleri de anlatan Fatma Şahin, samimi açıklamalarda bulundu.

"Hedef yüzde 54'ün üzerine çıkmak"

2014 ve 2019 yerle seçimlerinde yüzde 54’lere varan bir oy oranıyla başkan seçilen Şahin, 3. dönem için hedefini açıkladı.

Şahin, “Bu sefer biz yüzde 54 bandın üstüne çıkmak için gayret ediyoruz. Diğer büyükşehir belediye başkanları içinde de derece yapmak istiyoruz. Şehir de ekip de bunu hak ediyor. Hizmet siyasetinin ne kadar başarılı olacağını ispatlamaya çalışıyoruz. İddialı bir şehiriz." ifadelerini kullandı.

Hem kaliteli hem de ucuza su

En iddialı projelerini de anlatan şahin, şöyle konuştu:

"Bir baraj projemiz var. Bir HES yapacağız. Suyu getirirken çok fazla elektrik parası ödüyoruz. Bu HES'i yaptığımız zaman elektrik parası daha da aşağıya düşecek. Hedefimiz bu dönem Türkiye'nin en kaliteli suyunu en ucuz verecek şekilde indirimlere devam etmek."

Hızlı trende yolcu kapasitesini artırma hedefi

Şehirleri insan vücuduna benzeten Şahin, önemli projelerinden biri olan ulaşıma değindi.

Bu alanda geçtiğimiz dönemlerde yaptıklarını anlatan Şahin, hızlı tren hattındaki 10 bin kişilik kapasiteyi 60 bine çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Gaziray ile hem ulaşıma hem de turizme katkı

Yerli ve milli tramvayın yapıldığını anlatan Fatma Şahin, bunun bir ilk olacağını açıkladı.

9 istasyonlu bir metroyu da yapacaklarını açıklayan Şahin, Gaziray’a da değinerek havalimanına bağlanacağını anlattı.

Böylelikle turizmin de canlanacağını belirten Başkan Şahin, kalkınma projelerine önem verdiklerini belirtti.

"Uygulamaya girene 22 biniş bedava"

Gençler için yapacakları projeleri de anlatan Şahin:

"Gençler bizim samimiyetimize inandılar. Genç Kart uygulamasını indirdik. Bize dair sanat, havuz onu kullanarak puan topluyorlar. Yaptığımız çalışmaları gelsin kullansın gençler ve puan toplasın. Bir mağaza açtık. Puan toplayarak hediyelerini alıyorlar. Bu da bir caize oluşturuyor. Uygulamaya girene 22 biniş bedava yapacağım. Bu yüzde 50 indirim demek."

Kadınlar için bebek kütüphanesi projesi

Kadınlar içine de yeni dönemde projeleri olduklarını belirten Şahin:

"Şu anda her hamileye günde 1 bardak süt gidiyor bizden. Bebek kütüphanesi hazırladık. Doğum öncesi ve sonrası yaşanacak meseleler için bebek kütüphanesi açtık. Açılışa hazır.

GASMEK projesinin de kadınlara destek vereceğini belirten Şahin, “Anneler için hangi kursa gitmek istiyorsa resim, musiki kim kendini nasıl geliştirmek istiyorsa ona fırsat veriyoruz.” dedi.

Coğrafi işaretli bileklik

Bir diğer konu ise emekliler…

Alzheimer merkezi açtıklarını belirten Fatma Şahin, coğrafi işaretli bir bileklik yaptıklarını ve kaybolacakları zaman ailelere sinyal verildiğini belirtti.

Deprem konutlarında emeklilere öncelik

Şahin, konuya ilişkin şöyle konuştu:

"Biz yaşlılarımız için aktif yaşam diye bir merkez açtık. İnsan ömrü uzuyor. Onların aktif ve sağlıklı yaşlanmalarını sağlamak lazım.

Yeni yapılan deprem konutlarında yüzde 20 emeklilerimize konutta öncelik vereceğiz. Hem yüzde 20 indirim hem 20 kontenjan…"

"Konut isteyene konut, para isteyene para, arsa isteyene arsa verdik"

Kentsel dönüşümde deprem sonrası kentte neler yaptıklarını da anlatan Şahin:

"Şehrin 3’te 1'i gri alan… Şehrin merkezine gelirken o gri alandan şehri kurtarmak sitiyoruz. İnsanların gönlünü kazanarak kentsel dönüşüm olsun. Alternatifler ürettik. Sadece para verince olmuyor rezerv alanlar yaptık. Konut isteyene konut, para isteyene para, arsa isteyene arsa verdik. Bu gönüllü dönüşümü sağlayınca hiç kimseyle mahkemeleşmeden köyü kaldırdık. Bu bize bir model oldu. Şimdi aynı modeli diğer bölgelere de uygulayacağız."