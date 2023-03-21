Fatma Şahin, Gaziantep’teki depremzede öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ikametgahı Nurdağı ve İslahiye’de bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira verileceğini söyledi. Başkan Şahin, “Eğitim desteğinin başvuru tarihini 15 Nisan’a kadar uzattık” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerden biri de Gaziantep oldu.

Özellikle Nurdağı ve İslahiye ilçelerinde binlerce bina yıkıldı, binlerce insan can verdi.

Afetin yaralarını sarmak için ilk günden bu yana çalışmalarını sürdüren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, normale dönmek için büyük çaba sarf ediyor.

Öğrencilere maddi destek

Başkan Fatma Şahin de, hemen hemen her gün depremzedelerle birlikte, onların sorunlarına çözüm arıyor.

Eğitim şehri Gaziantep’te her şartta ve koşulda çocukların ve gençlerin geleceğe hazırlanması gerektiğini belirten Başkan Şahin, öğrencilere verilecek maddi desteğin detaylarını açıkladı.

"15 Nisan’a kadar uzattık"

Başkan Fatma Şahin, “Daha önce başlatmış olduğumuz eğitim desteğinin başvuru tarihini 15 Nisan’a kadar uzattık. Bu başvurularda şartları uyan gençlerimizin önümüzdeki hafta ödemelerine başlıyoruz.” dedi.

Liselilere 600, üniversitelilere 1000 lira destek

İkametgahı Nurdağı ve İslahiye’de bulunan tüm lise öğrencilerine 600 lira, üniversite öğrencilerine ise bin lira verileceğini hatırlatan Başkan Şahin, şöyle konuştu:

Öğrencilerimiz başvurularını Genç Kart ve Kadın Dostu Kart mobil uygulamalarından yapabilir. Başvurularda sorun yaşayan öğrencilerimiz ise Büyükşehir Belediyesi binasında hizmet veren Beyaz Masa’da başvurularını tamamlayabilir.

"Birlikte başaracağız"

Yarınlara iyi mühendisler, iyi mimarlar ve iyi eğitim görmüş sosyal çalışmacıların hazırlanması gerektiğinin altını çizen Başkan Şahin, “2022-2023 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Birlikte başaracağız.” ifadesini kullandı.