Fatma Şahin: Geleceğin yazılımcılarını yetiştireceğiz

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, salgının ardından 'akıllı' sistemlerin daha önemli hale geldiğini söyledi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılının ilk günlerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İpekyolu Kalkınma Ajansı ile protokol imzaladı.

Belediye Başkanı Fatma Şahin, Twitter hesabından anlaşmaya dair bir açıklamada bulundu, yazılım vurgusu yaptı.

"DİJİTALLEŞME STRATEJİK HALE GELDİ"

Şahin, özellikle pandemiyle birlikte akıllı şehirler ve dijitalleşmenin çok daha stratejik hale geldiğini söyledi.

Bu konuyla ilgili birçok projeyi Gaziantep'te başlattıklarını belirten Şahin, Bilişim Koordinasyon Merkezi'nin verilerin bir araya geldiği ve çözümlerin üretildiği bir merkez olacağını belirtti.

Fatma Şahin'den 'akıllı şehir' vurgusu ViDEO

Şahin, açıklamasını şöyle sürdürdü:

GELECEĞİN YAZILIMCILARI YETİŞECEK

"Türkiye'de ilk kez olacak. Koordinasyon merkezi açılınca Gaziantep'in akıllı şehir altyapısı, iyi yönetişim, akıllı ulaşım, akıllı sağlık, akıllı eğitim gibi her bir başlığın için ciddi bir biçimde doldurulacak. Geleceğin yazılımcılarını yetiştireceğiz."