Haber Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, yaptığı çalışmalarla yüreklere dokunmayı sürdürüyor.

Yaşlılar, engelliler, öğrenciler, kadınlar ve gençler için her alanda projeler hazırlanıyor.

Başkan Fatma Şahin yönetimindeki belediyede çalışmalar, vatandaşlar tarafından büyük takdir topluyor.

SON BİR YILINI ANLATTI

Fatma Şahin, Kanal 7’de yayımlanan Başkent Kulisi televizyon programına konuk oldu.

Burada soruları yanıtlayan Şahin, gündemi ele alarak önemli açıklamalarda bulundu.

Yerel seçimlerin ardından geçen sürede yapılan projeleri tek tek anlatan Şahin, Gaziantep'in gelecek vizyonuna yönelik dikkat çeken mesajlar verdi.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN ÜZERİMDE ÇOK EMEĞİ VAR"

Açıklamalarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çalışma temposuna değinen Şahin, "Cumhurbaşkanımızın üzerimde çok emeği var. Muhteşem bir takibi ve muhteşem bir çalışması var." diye konuştu.

"KURUCU LİDERİMİZ ATATÜRK, DÖNÜŞTÜRÜCÜ LİDERİMİZ ERDOĞAN'DIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dönüştürücü bir lider olduğunu vurgulayan Şahin, "Kurucu liderimiz Atatürk, dönüştürücü liderimiz Erdoğan'dır." dedi.

"ÇALIŞKANLIĞI ONDAN ÖĞRENDİK"

Fatma Şahin açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanımızın üzerinde çok büyük hakkı var. Bana çok güvendi, çok ciddi alan açtı ve ben de ondan çok şey öğrendim. Mesela takibi ondan öğrendim. Gece 2’de beni arar, Simav Kadın Kolları Başkanı’nın ismini sorar, aldığı notu sorar, bunu takip et der gece ikide. Bir de uyuyor musun diye arar. Biz onunla birlikte gece saat 3’te döndük şehirden eve geçtim işte sabah namazı falan 6’da uyudum, 9’da da Genel Merkez’de görüşmem var. Kendi kendimi motive ediyorum. Sana helal olsun, 3 saat uykuyla Genel Merkez’e gidiyorsun. Açtım telefonu Cumhurbaşkanım konuşuyor. Çalışkanlığı ondan öğrendik.

"ALLAH ONDAN RAZI OLSUN"