Fatma Şahin, LGS birincisi depremzede öğrenciyi ziyaret etti Depremde evi ağır hasar alan ve sınava konteyner kentte hazırlanan Ömer Baran Şimşek, LGS birincisi oldu. Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret ettiği Ömer'e bilgisayar ve bisiklet hediye verdi.

ensonhaber.com

Türkiye, 6 Şubat günü tarihinin en kara günlerinden birini yaşadı.

Kahramanmaraş depremi 11 ili vururken, depremzedelerin yaraları ilk günden beri sarılıyor.

Depremden en çok etkilenen ise çocuklar oldu.

Özellikle sınav çağındaki çocuklar, çalışma ortamlarına adapte olurken oldukça zorluk çekti.

Öğrenciler sınavlara, çadırlarda ve konteyner kentlerde kendileri için oluşturulan alanlarda hazırlandı.

O öğrencilerden biri de Gaziantep'in Islahiye ilçesindeki Ömer Baran Şişman.

Evi ağır hasar alan Ömer Baran, konteyner kentte sınava hazırlanarak LGS birincilerinden biri oldu.

"Ne olursa olsun çalışmaya devam ettim"

Tüm olumsuzluklara rağmen hırsla çalışarak hedefinden vazgeçmeyen Ömer Baran sevenlerini gururlandırdı. Yaşadığı süreci ise şu ifadelerle anlattı;

Ben bir deprem yaşadım. Bir sürü yer gezdim. Çadırlarda kaldım. Sonra KYK yurtlarına geçtim. Çalışmaya da bilirdim. Hiç çalışmadan bir fen lisesi de kazanabilirdim. Ama ne olursa olsun ben çalışmaya devam ettim ve her gün düzenli olarak çalışarak yılmayarak LGS birincisi oldum.

"Kitap kampanyalarından kitap aldık"

Ömer'in annesi Zehra Şişman da geçirdikleri süreci şu ifadelerle aktardı;

Depremden sonra Urfa’ya kız kardeşime gittik. Sonra Mardin KYK’ya gittik. Ama orada da çocuğum çok rahat ders çalışmadığını görünce buraya dönelim konteyner varsa dedik. Burada rahat çalıştı. Kitap kampanyalarından kitaplar da aldık.

Fatma Şahin ziyaret etti

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, LGS'de tüm sorulara doğru cevap veren Ömer'i, yeni yerleştikleri TOKİ konutlarında ziyaret etti.

"Bizim okutmaktan başka şansımız yok"

Fatma Şahin şu cümleleri ifade etti;

Depremde çocuklar geldi bana. Her şeyimiz enkazın altında kaldı. Kitap yok, bir şey yok dediler. Bizim okumaktan başka şansımız yok. Okuyacağız. Okutacağız. Beşeri sermaye çok önemli. Dünya artık ne kadar petrolün var diye bakmıyor. Ne kadar beşeri gücün var diye bakıyor.

Bir diğer yandan Fatma Şahin, LGS birincisi Ömer'e bilgisayar ve bisiklet hediye etti.