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Haber Merkezi

Birçok organizasyona ev sahipliği yapan, yerli ve yabancı turistlerin her yıl uğrak yeri olan Gaziantep, yine dolu bir haftayı geride bırakmaya hazırlanıyor.

Gaziantep'te bu yıl altıncısı düzenlenen Gazi Yarı Maratonu ve Halk Koşusu başladı.

Gaziantep Valiliği koordinasyonunda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun iş birliğinde düzenlenen organizasyon, büyükşehir belediye binası önünden start aldı.

24 ÜLKEDEN 142, TÜRKİYE'DEN 973 SPORCU TER DÖKTÜ

Bu yıl 24 ülkeden 142, Türkiye'den ise 973 olmak üzere 1115 sporcu, madalya mücadelesi için ter döktü.

10 kilometrelik parkurda 728, 21 kilometrelik parkurda ise 387 sporcu mücadele etti.

Katılımcılar arasında 836 erkek ve 279 kadın sporcu yer aldı.

Ayrıca organizasyonda 25 bin vatandaşın katılımıyla halk koşusu gerçekleştiriliyor.

FATMA ŞAHİN'DEN PAYLAŞIM

O anlara dair paylaşım yapan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise yaşanan coşkuyu ve eğlence dolu anları da gözler önüne serdi.

"GAZİANTEP AŞKIYLA KOŞTUK"

Başkan Şahin açıklamasında, "24 ülkeden 1115 profesyonel atlet ve 25 binden fazla katılımcı ile tüm zamanların en yoğun katılımını yaşadığımız 6. Gazi Maratonu’nda Antep Savunması'nda şehit düşen 6 bin 317 kahramanımızın anısına Gaziantep aşkıyla koştuk" dedi.