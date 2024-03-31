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Fatma Şahin, sandık başına gitti

Fatma Şahin, sandık başına gitti 2014 yılından bu yana Türkiye'nin ilk kadın büyükşehir belediye başkanı olan ve yeni dönemde de aday olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, oyunu kullandı.