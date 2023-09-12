Vatandaşların yanında olmasıyla gündeme gelen belediyelerin başında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geliyor.
Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin taleplerini öne aldıklarını vurgulayarak yeni bir müjdeyi verdi.
Şahin, sosyal medya hesabında, yeni bir festival alanı kurulduğunu açıkladı.
"İstediğinizi dinleyeceğiniz bir ortam sağlıyoruz"
Öte yandan Şahin, gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade ederek müziği gençlerin istediği en önemli talep olduğunu ifade etti.
Sosyal medya hesabında festival alanını incelediği anları paylaşan Fatma Şahin, "Burada ne istiyorsanız onu dinleyeceğiniz bir ortam size sağlıyoruz." dedi.
"Müzik gençlerin bizden istediği en önemli talep"
Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı:
Sevgili Gençler!
Genç dostu bir Gaziantep için kendimizi yenilemeye, sizlerin taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Burası neresi? Burası Festival Park önünde de neyi dinlemek isterseniz buraya koyup istediğiniz müziği ayarlayacak şekilde size bırakıyoruz. İstediğiniz müziği dinleyeceksiniz, istediğiniz tonda dinleyeceksiniz. Çünkü musiki ve müzik, gençlerin bizden istediği en önemli talep. Burada ne istiyorsanız onu dinleyeceğiniz bir ortam size sağlıyoruz. Güle güle kullanın.