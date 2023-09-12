Fatma Şahin, yeni Festival Parkı duyurdu: İsteyen kendi tasarladığı müziği yapabilecek Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yeni bir festival alanı yapıldığını açıklayarak, "İsteyen kendi tasarladığı müziği yapabilecek" dedi.

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ensonhaber.com

Vatandaşların yanında olmasıyla gündeme gelen belediyelerin başında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi geliyor.

Bu kapsamda Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, gençlerin taleplerini öne aldıklarını vurgulayarak yeni bir müjdeyi verdi.

Şahin, sosyal medya hesabında, yeni bir festival alanı kurulduğunu açıkladı.

"İstediğinizi dinleyeceğiniz bir ortam sağlıyoruz"

Öte yandan Şahin, gençlerin taleplerini dikkate aldıklarını ifade ederek müziği gençlerin istediği en önemli talep olduğunu ifade etti.

Sosyal medya hesabında festival alanını incelediği anları paylaşan Fatma Şahin, "Burada ne istiyorsanız onu dinleyeceğiniz bir ortam size sağlıyoruz." dedi.

"Müzik gençlerin bizden istediği en önemli talep"

Fatma Şahin, şu ifadeleri kullandı: