Fatma Şahin'den Murat Kurum'a övgüler: İstanbul’a Murat Başkan’ın bakışı gerekiyor Ensonhaber YouTube kanalına konuk olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den Cumhur İttifakı İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a övgü dolu sözler geldi. Kurum'un çok çalışkan olduğunu ifade eden Şahin, "İstanbul'un böyle bir beyne ihtiyacı var" dedi.

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ensonhaber.com

Türkiye, yerel seçimler için son haftalara doğru ilerliyor.

Bu süreçte ise adaylar sahada ve basında gelecek dönem için projelerini bir bir anlatıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uzun süredir yaptığı çalışmalarla bölge halkının gönlünde taht kurumuş durumda.

Fatma Şahin Ensonhaber'de

Başkan Fatma Şahin, Ensonhaber YouTube kanalının konuğu oldu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Tamamı yarın

Tamamının yarın Ensonhaber.com ve Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanacak program öncesi Fatma Şahin'in paylaştığı bir kısım dikkat çekti.

Kurum ile deprem sürecinde nasıl çalıştıklarını anlattı

Fatma Şahin, deprem sürecinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdinin ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile deprem sürecinde sahada nasıl mücadele ettiklerini anlattı.

"İstanbul'un böyle bir beyne ihtiyacı var"

Murat Kurum'un çalışmalarından övgüyle bahseden Şahin, İstanbul'un böyle bir beyne ihtiyacı olduğunu ifade etti.

"İstanbul’a Murat Başkan’ın bakışı gerekiyor"

İstanbul'un en önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Şahin, "Bunun için Murat Başkan'ın bakışı gerekiyor" dedi.

"Tam bir takım adamıdır, çok hızlı hareket eder"

Fatma Şahin, Murat Kurum ile olan çalışma anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı: