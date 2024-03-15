Türkiye, yerel seçimler için son haftalara doğru ilerliyor.
Bu süreçte ise adaylar sahada ve basında gelecek dönem için projelerini bir bir anlatıyor.
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, uzun süredir yaptığı çalışmalarla bölge halkının gönlünde taht kurumuş durumda.
Fatma Şahin Ensonhaber'de
Başkan Fatma Şahin, Ensonhaber YouTube kanalının konuğu oldu ve projelerini kamuoyuyla paylaştı.
Tamamı yarın
Tamamının yarın Ensonhaber.com ve Ensonhaber YouTube kanalında yayınlanacak program öncesi Fatma Şahin'in paylaştığı bir kısım dikkat çekti.
Kurum ile deprem sürecinde nasıl çalıştıklarını anlattı
Fatma Şahin, deprem sürecinde dönemin Çevre ve Şehircilik Bakanı, şimdinin ise Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum ile deprem sürecinde sahada nasıl mücadele ettiklerini anlattı.
"İstanbul'un böyle bir beyne ihtiyacı var"
Murat Kurum'un çalışmalarından övgüyle bahseden Şahin, İstanbul'un böyle bir beyne ihtiyacı olduğunu ifade etti.
"İstanbul’a Murat Başkan’ın bakışı gerekiyor"
İstanbul'un en önemli gündem maddesinin kentsel dönüşüm olduğunu ifade eden Şahin, "Bunun için Murat Başkan'ın bakışı gerekiyor" dedi.
"Tam bir takım adamıdır, çok hızlı hareket eder"
Fatma Şahin, Murat Kurum ile olan çalışma anısını anlatırken şu ifadeleri kullandı:
Deprem sürecinde biz Murat Kurum ile çalıştık. Çok pratik, çok akıllı, şimdi düşünüyorum İstanbul’un böyle bir beyne ihtiyacı var. İstanbul’un şu an önemli gündem maddesi dirençli ve dayanıklı şehirler. İstanbul olabilecek depreme karşı çok hızlı bir hazırlık yapmak istiyor. Bir mühendis bakışıyla birlikte şehri bu sürece hazırlamak gerekiyor. Benim onunla birlikte çalıştığım için zaten, koordinatör olarak bölgede kaldı. Bütün bölgeyi dolaştı, akşamları Gaziantep’e geldi bütün ekibiyle birlikte. Tam bir takım adamıdır, çok hızlı hareket eder, çok hızlı karar verir, iyi bir mühendistir. Bu gözle baktığım zaman inşallah 1 Nisan’da Fatih’in emaneti olan şehir böyle bir yönetim anlayışına kavuşur diye hem bekliyor, hem umuyor hem de diliyorum. Çünkü İstanbul’a Murat Başkan’ın bakışı gerekiyor.
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