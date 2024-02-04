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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depremin 1'inci yılı nedeniyle afetten etkilenen kentlere ziyaretlerde bulunmaya başladı.

Dün Hatay'a giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü durağı da Gaziantep oldu.

Burada inşası tamamlanan afet konutlarının teslim törenine katılacak.

Öncesinde ise Gaziantep Şehir Hastanesi ve Bağlantı Yolları'nın açılışını yaptı.

"Gaziantep her zaman birinci olacak"

Tören öncesinde kürsüye çıkan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, konuşma yaptı.

Açıklamalarında 31 Mart yerel seçimlerine vurgu yapan Şahin, şu ifadeleri kullandı:

Bu şanlı tarihin izi bizdedir, garibin mazlumun gözü bizdedir. 100’üncü yılında Cumhuriyet'in yıldızı parlıyor kutlu devletin. Bu devletin adı Türkiye olsun. Hedefi büyüktür büyük milletin.



Baş eğmeyen, gazi şehrimize hoş geldiniz cumhurbaşkanım. Şimdi bir söz vereceğiz. Gaziantep’e ikincilik yakışır mı? Üçüncülük yakışır mı? Gaziantep her zaman birinci olacak. 31 Mart'ta Türkiye’de birinci olmaya hazır mıyız? Gayret bizden, zafer Allahtan olacak.