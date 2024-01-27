Türkiye'de yerel seçim maratonu sürüyor...
Yerel seçim için sayılı günler kalırken, partiler de adaylarını açıkladı.
Adaylarını hızlı bir şekilde belirleyen ve açıklayan ise AK Parti oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan büyükşehirlerden birisi de Gaziantep...
Gaziantep'te uzun zamandır belediye başkanlığı görevini yürüten ve herkesin sevgisini kazanan Fatma Şahin, yeniden aday gösterildi.
Şahin, "ustalık dönemi" için yeniden Gazianteplilerin karşısına çıkacak.
Seçim çalışmalarından önce duygusal sürpriz
Seçim çalışmalarına başlamadan önce Gaziantep Büyükşehir personeliyle buluşan Fatma Şahin, duygusal anlar yaşadı.
Kürsüye çıkan ve konuşmasını yapan Şahin'e Dönmem Geri şarkısı söylendi.
Işıkların kapanmasının ardından salondakilerin telefon ışıklarını yakarak söylediği şarkı, renkli anlar oluşturdu.
Şarkı söylenirken bazı yerlerde de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği şiirler okundu.
O anları Fatma Şahin paylaştı
Sosyal medya hesabından o anların videosunu yayınlayan Fatma Şahin, "Biz zorlukları paylaştıkça güçlenen, başarıları birlikte kutlayan çook büyük bir aileyiz.
Bu yolda birlikte yürümek, her zorluğun üstesinden gelmek bize güç katıyor ve işimizi daha anlamlı kılıyor. Üzerimde çok hakkınız var. Bu ekibin bir parçası olmaktan gurur duyuyorum." dedi.
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