Fatma Şahin'in projesi Gaziantepli engelli vatandaşların yüzünü güldürdü Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkanı Fatma Şahin, ‘Ortez-Protez Uygulama ve Eğitim Atölyesi’ projesiyle hem bölge halkına hem de Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen engelli vatandaşlara adeta nefes oldu.

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ensonhaber.com

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi çalışmalarıyla örnek bir belediyecilik hizmeti veriyor.

Bölge halkının sorunlarıyla yakından ilgilenen Başkan Fatma Şahin, yaptığı projelerle adından söz ettiriyor.

Bu projelerden biri de 'Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezi.'

Alım gücü düşük olan vatandaşlara hizmet veriyor

Geçtiğimiz yıl engelli bireyler için hayata geçirilen proje, alım gücü düşük vatandaşlara adeta nefes oluyor.

Bireylerin ortez ve protez ihtiyacını gidermek adına kurulan atölyede, fizyoterapistler de yer alıyor.

Öte yandan atölyede, kas ve iskelet sisteminde bozukluk olan hastaların da yaşam kalitelerini artıracak cihazlar üretiliyor.

Depremzedelere öncelik verildi

Bu proje, 6 Şubat’ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölge halkı için de büyük bir umut oldu.

Depremzedelere önceliğin verildiği atölyede, Gaziantep’in ardından depremin vurduğu 11 ildeki vatandaşlar için de çalışma yürütüldü.

Böylelikle enkaz altında kalarak ciddi yaralanmalar yaşayan ve uzuvlarını kaybeden vatandaşlar, merkezde ücretsiz protez ile yeniden umut oluyor.

"Engellilerimiz için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz"

Merkeze ilişkin paylaşım yapan Başkan Fatma Şahin, vatandaşların açıklamalarına da yer verdi.

Şahin, paylaşıma şu notu ekledi:

"Gaziantep Büyükşehir Ortez-Protez Yapım ve Uygulama Merkezimiz; özellikle yaşadığımız deprem sonrasında bir çok depremzedeye dokundu, acıları hafifletti.

Engellilerimiz için imkanlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz."

"Fatma Şahin herkese kucak açmış"

Videodaki vatandaşlar ise şu ifadeleri kullandı:

"Benim ayağım kirişte kaldı. Oğlan da aynen öbür odada kolu omuzdan gitti. Burayı Adıyaman'da bir arkadaşımız vesilesiyle öğrendim. Dedi ki Fatma Şahin böyle bir kurum açmış. Herkese kucak açmış yardım ediyor. Biz de buna dahil olduk."