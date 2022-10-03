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    Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar

    Şehirde esnaf ziyaretlerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir dükkan sahibi arasında izleyenleri gülümseten anlar yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 03.10.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 03.10.2022 - 18:45
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    Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar

    Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yaptığı esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

    Başkan Şahin son olarak Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile birlikte bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

    Dükkan sahibine takılmadan edemedi

    Şahin'in yaptığı ziyaretlerden birinde ortaya keyifli anlar çıktı.

    Ziyaret edilen dükkan sahibinin ailesiyle görüntülü konuşma da gerçekleştiren Şahin'in samimi anları izleyenleri gülümsetti.

    O anları paylaştı

    Öte yandan Başkan Şahin, o keyifli anları sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretinde iş yeri sahibi abimizin eşi ve torunlarıyla görüntülü konuşmuştuk. Arkadaşlarımız fotoğrafımızı paylaşmışlardı, bugün de videoyu yayınlamışlar." notuyla yayınladı.

    Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar VİDEO

    Fatma Şahin le esnaf arasında güldüren anlar #1

    Fatma Şahin le esnaf arasında güldüren anlar #2

    Fatma Şahin le esnaf arasında güldüren anlar #3


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