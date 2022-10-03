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Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar

Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar

Şehirde esnaf ziyaretlerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir dükkan sahibi arasında izleyenleri gülümseten anlar yaşandı.