- Haberler
- Gündem Haberleri
- Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar
Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar
Şehirde esnaf ziyaretlerine devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir dükkan sahibi arasında izleyenleri gülümseten anlar yaşandı.
- Haber Merkezi
- 03.10.2022 - 18:35
- Güncelleme : 03.10.2022 - 18:45
Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, kentte yaptığı esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Başkan Şahin son olarak Ak Parti Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar ile birlikte bir esnaf ziyareti gerçekleştirdi.
Dükkan sahibine takılmadan edemedi
Şahin'in yaptığı ziyaretlerden birinde ortaya keyifli anlar çıktı.
Ziyaret edilen dükkan sahibinin ailesiyle görüntülü konuşma da gerçekleştiren Şahin'in samimi anları izleyenleri gülümsetti.
O anları paylaştı
Öte yandan Başkan Şahin, o keyifli anları sosyal medya hesabından "Geçtiğimiz günlerde esnaf ziyaretinde iş yeri sahibi abimizin eşi ve torunlarıyla görüntülü konuşmuştuk. Arkadaşlarımız fotoğrafımızı paylaşmışlardı, bugün de videoyu yayınlamışlar." notuyla yayınladı.
Fatma Şahin'le esnaf arasında güldüren anlar VİDEO