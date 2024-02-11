Fatma Sevim Baltacı ebediyete uğurlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan cenaze törenine katıldı Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi. Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bütün dava arkadaşlarına sabrı cemil diliyorum" dedi.

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AK Parti'nin acı günü...

İstanbul İl Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı, partisinin İstanbul İl Başkanlığı önünde trafik kazası geçirdi.

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Baltacı’ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

İlk müdahalenin ardından Baltacı ambulansla Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kurtarılamadı

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Baltacı kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze töreni düzenlendi

Bugün ise hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Fatma Sevim Baltacı için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene katıldı

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

"Dava arkadaşlarına sabır diliyorum"

Törende konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ölüm, hayat hepsi bizim için bir imtihan. Bütün yol arkadaşlarına, dava arkadaşlarına sabır diliyorum" dedi.

"Fatma Sevim kardeşimiz rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek inşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarında şunları söyledi:

Şu anda musallada bulunan Fatma Sevim Baltacı kardeşimizi hakka uğurlayacağız. Allah’tan geldik Allah’a döneceğiz. Fatma Sevim kızımız yol ve dava arkadaşımız dün akşam bir kaza ile o da ebediyete uğurlanacak.40 yaşında genç bir kızımız. Haberi aldığımızda vurulmuşa döndük. Dava ve yol arkadaşlarının umulmadık anda bu tür imtihanlara tabi olmaları kolay değil. Ölüm, hayat bir imtihan.



Bütün yol arkadaşlarına sabri cemil diliyorum. Haklarınızı helal ediniz. Fatma Sevim kardeşimiz rabbimin müjdesine ulaşacak şekilde gidecek inşallah. Bütün ailesine sabırlar diliyorum.

Erdoğan'ın yanı sıra cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum ve çok sayıda isim katıldı.

Taziyeleri, Fatma Sevim Baltacı'nın eşi Muharrem Baltacı ile ablası Ayşe Uzun ve kardeşleri kabul etti.

Fatma Sevim Baltacı kimdir?

Fatma Baltacı 22 Ekim 1981’de İstanbul Fatih ilçesinde doğdu.

Aslen Trabzonlu olan Baltacı orta ve lise öğrenimini Eyüp Anadolu İmam Hatip Lisesinde tamamladı.

Moda - Giyim -Tasarım eğitimi aldı. 2007 - 2014 yılları arası tekstil sektöründe Yönetici-Stilist olarak çalıştıktan sonra İlahiyat fakültesine başladı.

Siyasi hayatına 2015 yılında Fatih İlçe Kadın Kolları Ar-Ge Birim başkanlığı ile başlayıp 2016-2023 yılları arası İl Kadın Kolları Yönetim Kurulu üyeliği ile ara vermeden devam etti.

İl yönetim kurulu üyesi olarak teşkilatın çeşitli komisyon ve birimlerinde (Teşkilat komisyonu , Ar-Ge, Tanıtım Medya, Siyaset Akademisi eğitimi, İl kadın kolları İnsan Hakları Birim Başkanlığı) görev aldı.