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    Faturalara yansıyacak: TRT payı kaldırıldı mı? İşte tutarı...

    Kabine toplantısının akabinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, faturalardaki TRT payı ve enerji fonuna dair alınan kararı duyurdu. Peki TRT payı ne kadar, kaldırılıyor mu? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 08.11.2021 - 20:11
    • Güncelleme : 08.11.2021 - 20:15
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    Faturalara yansıyacak: TRT payı kaldırıldı mı? İşte tutarı...

    8 Kasım Pazartesi akşamı düzenlenen Kabine Toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkan Erdoğan, faturalarda yeni dönemi duyurdu.

    Erdoğan'ın açıklamalarına göre, elektrik faturalarına yansıtan TRT payı ve enerji fonlarına dair değişiklik kararı alındı.

    Peki faturalarda TRT payı ve enerji fonu kaldırıldı mı? Faturalardan TRT Payı kesintisi bitti mi? İşte detaylar...

    FATURALARDA TRT PAYI VE ENERJİ FONU KALDIRILDI MI?

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni dönemde faturalarda TRT payı ve enerji fonu kesintisi olmayacağını duyurdu. Buna göre faturalarda yüzde 2 oranında indirim olması planlanıyor.

    Faturalara yansıyacak: TRT payı kaldırıldı mı? İşte tutarı... #1

    ENERJİ FONU NEDİR

    Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı tarafından tespit edilen sektör alt yapı giderlerine ait katkı payı olup, Şirketimiz ilgili mevzuat gereği bu bedeli faturalarda göstererek, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'na bu bedeli aynen aktarmakla yükümlüdür. 3096 sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun uyarınca, aktif enerji tüketim tutarı üzerinden % 0,7 oranında alınan bedeldir. (1 Ocak 2021 tarihi öncesi Enerji Fonu oranı aktif enerji tüketim tutarı üzerinden %1 olarak alınmaktaydı.)

    TRT PAYI NEDİR

    TRT Gelirleri Kanunlarına istinaden aktif elektrik enerjisi bedeli üzerinden %2 oranında alınan ve TRT'ye iletilen bedeldir. Sanayi sicil belgesine sahip müşteriler ve OSB'ler için TRT muafiyeti uygulanmaktadır.

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