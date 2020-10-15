Favipiravir nedir? Koronavirüs tedavisinde Favipiravir ilacı mı kullanıyor?

Koronavirüs tedavisi için gündemde olan ve TÜBİTAK tarafından yerli ve milli sentezle üretilen Favipiravir ilacı nedir?

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi için aşı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.Türk hekimleri tarafından koronavirüs tedavisi için kullanılan Favipiravir ilacı yerli sentez ile ülkemizde üretilmeye başlandı.İşte Favipiravir ilacı ile ilgili detaylar...

FAVİPİRAVİR NEDİR?

Japonlar tarafından geliştirilen bir ilaç olan Favipiravir 2014 yılından beri Japonya’da ve bazı ülkelerde satışta. Virüslerle mücadele eden Favipiravir’in yapılan denemelerde herhangi bir ters etki göstermediği ve koronavirüsün tedavisinde faydalı olduğu Çinli yetkililer tarafından iddia edildi.

FAVİPİRAVİR'IN ETKEN MADDESİ NEDİR?

Favipiravir olarak da bilinen, T-705 , Avigan veya favilavir bir edilir antiviral ilaç tarafından geliştirilmektedir Toyama Kimya ( Fujifilm çok karşı etkinliği olan Japon grubu) RNA virüsleri . Diğer bazı deneysel antiviral ilaçlar (T-1105 ve T-1106) gibi, bir pirazinkarboksamid türevidir. Hayvanlarda yapılan deneylerde Favipiravir karşı aktivite göstermiştir. Grip virüsleri , Batı Nil virüsü , sarıhumma virüsü , ayak ve ağız hastalığı virüsü yanı sıra diğer flavivirüslerle ,arenavirüsler , bunyavirüsler ve alfavirüsler 'e karşı aktivite gösterilmiştir. Favipiravir, hayvan çalışmalarında Zika virüsüne karşı sınırlı etkinlik göstermiştir ancak MK-608 gibi diğer antivirallerden daha az etkilidir. Madde ayrıca karşı bir düzeyde sonuç verirlik göstermiştir. Kuduz ve virüs ile enfekte olmuş bazı insanlarda deneysel kullanılmıştır.

KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR MU?

Türk hekimlerinin Covid -19 hastalığının tedavisinde çok başarılı şekilde kullandığı Favipiravir ilacının yerli sentezini bilim insanları tarafından geliştirildiğini belirten Mustafa Varank, "Yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı üretmiş olduk. Bunun ruhsatlandırma aşaması var. Sağlık Bakanımız, kabine toplantısında bu ilaçların hemen ruhsatlandırılması ile ilgili talimat verdiğini de söyledi. Süreçler hızlı şekilde tamamlandığında, kendi sentezimizle geliştirdiğimiz ve ürettiğimiz kendi ilacımızı hem Türkiye'de kullanabileceğiz hem de ihraç edebileceğiz.TÜBİTAK başkanlığında Covid-19 Türkiye Platformunu çatısı altındaki 17 projeden biri olan Favipiravir ilacının yerli sentezinin yapılmasında neticeye ulaşmış olmamız, bunun endüstri seviyesine, ruhsatlandırma aşamasına gelmiş olması bizim açımızdan hem mutluluk hem gurur verici" ifadelerini kullandı.