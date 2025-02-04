Fay hattı haritası yenilendi: 45 il ve 110 ilçe deprem riski taşıyor

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Ege Denizi'nde yaşanan depremler vatandaşları paniğe sevk etti...

Bölgede son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’den fazla deprem meydana geldi.

EVİMİN ALTINDAN FAY HATTI GEÇİYOR MU?

Bu gelişmenin ardından vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini sorgulamaya başladı.

AFAD internet sitesinde yer alan Türkiye Deprem Tehlike Haritaları İnteraktif Web Uygulaması ile hangi bölgelerin deprem riski taşıdığı ve fay hattı geçen sokakların kontrol edilmesi mümkün.

E-Devlet üzerinden AFAD’ın “Deprem Riski Sorgulama” hizmeti ile bölgenizdeki deprem tehlikesini öğrenebilirsiniz.

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FAY HARİTASI 3 ÖLÇEKTE SUNULUYOR

MTA, kurulduğu 1935'ten bugüne kadar deprem jeolojisi ve diri faylar hakkında bilgi üretiyor.

MTA'nın 70'lerden itibaren proje bazlı yürüttüğü çalışmaların ürünü ilk Türkiye Diri Fay Haritasını 1992'de yayımladı.

Harita yayımlandığı tarihten itibaren ülkenin aktif tektoniğinin anlaşılması ve deprem tehlikesinin değerlendirilmesine yönelik her türlü bilimsel çalışma ve uygulamalarda temel veri kaynağını oluşturdu.

45 İL VE 110 İLÇEYİ KAPSIYOR

AFAD tarafından yayınlanan güncellenmiş fay hattı haritasında 485 diri fay tespit edildi. Bu faylar 45 il ve 110 ilçeyi kapsıyor.

Fay hattında yer alan iller; Aksaray, Aydın, Balıkesir, Bolu, Burdur, Bursa, Bingöl, Denizli, Eskişehir, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Hatay, İzmir, Kahramanmaraş, Manisa, Muğla, Kocaeli, Konya, Osmaniye, Sakarya ve Tokat olarak açıklandı.

BİRİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

İşte fay hattı üzerindeki birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü derecedeki riskli bölgeler:

İzmir, Balıkesir, Manisa, Muğla, Aydın, Denizli, Isparta, Uşak, Bursa, Bilecik Yalova, Sakarya, Düzce, Kocaeli, Kırşehir, Bolu, Karabük, Hatay, Bartın, Çankırı, Tokat, Amasya, Çanakkale, Erzincan, Tunceli, Bingöl ve Muş, Hakkari, Osmaniye, Kırıkkale ve Siirt.

İKİNCİ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Tekirdağ, İstanbul (1 ve 2. Bölge), Bitlis, Kahramanmaraş, Van, Adıyaman, Şırnak başta olmak üzere, Zonguldak, Tekirdağ, Afyon, Samsun, Antalya, Erzurum, Kars, Ardahan, Batman, Iğdır, Elazığ, Diyarbakır, Adana, Eskişehir, Malatya, Kütahya, Çankırı, Uşak, Ağrı ve Çorum.

ÜÇÜNCÜ DERECE RİSKLİ BÖLGELER

Eskişehir, Antalya, Tekirdağ, Edirne, Sinop, İstanbul, Kastamonu'yu, Ordu, Samsun, Giresun, Artvin, Şanlıurfa, Mardin, Kilis, Adana, Gaziantep'in de bazı bölgeleri ve Kahramanmaraş, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Kayseri, Yozgat, Çorum, Ankara, Konya, Mersin ve Nevşehir.

EN AZ RİSKLİ BÖLGELER

Türkiye Deprem Haritasına göre deprem riskinin en az olduğu dördüncü ve beşinci grupta yer alan iller ise Sinop, Trabzon, Rize, Artvin, Kırklareli, Niğde, Aksaray, ve Karaman’dır.

Bu şehirlerde doğrudan bir diri fay hattı bulunmasa da, deprem riski tamamen sıfır değildir.

Yakın bölgelerdeki sismik hareketler, dolaylı olarak bu illerde de hissedilebilir.

EGE DENİZİ’NDE SON 48 SAATTE 400’DEN FAZLA DEPREM

Son günlerde Ege Denizi’nde meydana gelen sarsıntılar, bölgede yaşayan vatandaşları tedirgin etti.

Son 48 saat içinde en büyüğü 4.8 olmak üzere 400’den fazla deprem kaydedildi.

Bölgede art arda yaşanan depremler, Batı Anadolu Fay Zonu’nun hareketliliğini artırdı.

Ege ve çevresindeki yerleşim yerlerinde sarsıntılar hissedildi.

AFAD, depremlerin ardından vatandaşları olası risklere karşı uyardı.

DEPREME KARŞI NASIL HAZIRLIKLI OLABİLİRSİNİZ?

Deprem, Türkiye’nin en büyük doğal afet risklerinden biri olmaya devam ediyor. Önlem almak ve hazırlıklı olmak hayat kurtarabilir.

İşte uzmanların önerdiği bazı tedbirler:

Deprem çantası hazırlayın: İçinde su, gıda, ilk yardım malzemeleri ve önemli belgeler bulundurun.

Bina dayanıklılığını kontrol ettirin: Eski yapılar mutlaka güçlendirilmelidir.

Acil durum planı yapın: Aile bireylerinizle buluşma noktaları belirleyin.

AFAD’ın uyarılarını takip edin: Güncel deprem bilgilerini resmi kaynaklardan alın.