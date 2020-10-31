Fay hattı sorgulama nasıl yapılır? AFAD Fay hattı sorgulama ekranı

İzmir'de yaşanan deprem, "Acaba evimin altından fay hattı geçiyor mu?" sorusunu akıllara getirdi. Vatandaşlar, evlerinin altından fay hattı geçip geçmediğini araştırıyor.

Arama motorları üzerinden "Evimin altından fay hattı geçiyor mu" araştırması yapan vatandaşlar, Türkiye'deki fay hattının nerelerden geçtiğini öğrenmeye çalışıyor. Fay hattı nasıl sorgulanır detayları haberimizde...

FAY HATTI NEDİR?

Yer kabuğunu oluşturan, birbirlerinin hareketini engelleyen levhalar arasında sürtünme başlar. Levhaların birbirlerine sürtünmesi sırasında, büyük kaya kütlelerinin arasında kalan "fay" adı verilen zayıf yerler zorlanırlar ve buralarda gerilme enerjisi birikir.

Zorlanma ve sürtünmenin etkisiyle kısa süre içerisinde şiddetli bir kırılma ve hareket ortaya çıkar. Oluşan ilk harekete "deprem" (ana şok), şiddetli sarsıntının etkisiyle o bölgedeki yer kabuğunun zayıf diğer kısımlarının kırılmasına da "artçı depremler" (artçı şoklar) adı verilir.

FAY HATTI NASIL SORGULANIR?

Yaşadığınız bölgede hangi fay hattı var mı sorusunun yanıtı için MTA bünyesindeki fay hattı sorgulama haritasını kontrol edebilirsiniz. Fay hattı bilgisine https://www.mta.gov.tr/v3.0/ adresinden ulaşılabilir. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de fay hatlarının konumuna erişim sağlanabiliyor.