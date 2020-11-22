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    Faysal bin Ferhan Al Suud: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

    Faysal bin Ferhan Al Suud: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz

    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin güzel sürdüğünü söyledi.
    • AA
    • 22.11.2020 - 09:23
    • Güncelleme : 22.11.2020 - 09:29
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    Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud, Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahip olduklarını söyledi.

    Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen G20 Liderler Zirvesi oturumları arasında açıklamalarda bulunan Al Suud "Türk ürünlerinin gayriresmi boykot edildiğine ilişkin hiçbir veri yok." dedi.

    “ARAMIZ İYİ” MESAJI

    Al Suud "Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz." diyerek iki ülke arasında ilişkilerin iyi olduğunu vurguladı.

    Suudi Arabistan'ın Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn ile birlikte Katar ile olan anlaşmazlığı sona erdirmenin bir yolunu aramaya devam ettiğini dile getiren Al Suud, ancak meşru güvenlik endişelerini gidermek istediğini sözlerine ekledi.

    Faysal bin Ferhan Al Suud: Türkiye ile iyi ve mükemmel ilişkilere sahibiz #1

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE KRAL SELMAN GÖRÜŞMESİ

    G20 Liderler Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında telefon görüşmesi gerçekleşmişti.

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