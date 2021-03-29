Fazıl Ender Uzun kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Fazıl Ender Uzun hakkında..

Hababam Sınıfı serisinde rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, hayatını kaybetti. Peki Fazıl Ender Uzun kimdir? İşte merak edilenler..

Türk sinemasının unutulmaz yapımlarından Hababam Sınıfı serisinde rol alan oyuncunun ölüm haberinin ardından Fazıl Ender Uzun kimdir, kaç yaşında ve neden öldü sorularına yanıt aranıyor.

1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konulan 69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Vatandaşlar, Fazıl Ender Uzun hakkındaki bilgileri araştırıyor. Peki Fazıl Ender Uzun kimdir? İşte detaylar..

FAZIL ENDER UZUN KİMDİR?

69 yaşındaki Fazıl Ender Uzun, dün hayatını kaybetti.

Hababam Sınıfı serisinde de rol alan usta oyuncu Fazıl Ender Uzun, bugün Küçükçekmece'de düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

“Öğretmenliğe amma da meraklıymışsınız” repliğiyle tanınan oyuncu, Fenerbahçe maçları sonrası okula girdiklerine hep en saftadır. Mahmut Hoca, okulun önünde tek ayak üzerinde durma cezası verdiğinde, aman hocam rezil oluruz dercesine koşanların hemen başındadır.

Kurmuş olduğu Üstün Sanat Tiyatrosu ile sanat hayatına devam eden Fazıl Ender Uzun, İstanbul’da yaşamaktaydı.

FAZIL ENDER UZUN HASTALIĞI NEDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Fazıl Ender Uzun'a 1 hafta önce kemik tümörü teşhisi konuldu.

Tümör, kontrolsüz olarak bölünen, hücrelerin ortaya çıkardığı kitlesel olarak büyümeler sonucunda oluşan kitle ya da şişliktir. Çoğu kemik tümöründe sebep bilinmez.

Büyüyen tümör zamanla sağlıklı dokulara da yayılarak, sağlıklı dokuların tümörlü dokularla yer değiştirmesine neden olur ve kemiği zayıflatarak patolojik kırıklara yol açar.

Gerekli önlemler zamanında alınmazsa yayılan tümörler geliştikleri organ sistemi içinde fonksiyonel olarak yetmezliğe ve hatta tüm vücudu etkileyerek yaşamı tehdit edebilir.