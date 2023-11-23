Fazıl Say arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı: ABD ve Almanya ne diyorsa tersine bakacaksın Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleriyle dikkat çeken Fazıl Say, bu kez de yakın bir arkadaşıyla yaptığı sohbeti paylaştı. Say'ın paylaşımındaki, "Urban’ın, Erdoğan’ın, Putin’in haklı olduğu şeyler var, çok var, Abd ve Almanya ne diyorsa, önce tersine bakacaksın" ifadeleri dikkat çekti.

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Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say, sosyal medya paylaşımları ile sık sık gündeme geliyor.

Öyle ki genel seçimlerde muhalefete verdiği destekle bilinen Fazıl Say, alınan sonuçların ardından hayal kırıklığına uğramıştı.

Say, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklamada, hayatında yeni bir sayfa açmak istediği için artık ‘ebediyen susacağını ve fikirlerini yazmayacağını’ söylemişti.

Ancak İsrail'in Filistin de yaptıklarına Fazıl Say da sessiz kalamadı.

Zulme sessiz kalmadı: Konserleri iptal edildi

Zulme tepki gösteren Say'ın, 'İsrail'in Filistin'deki insanlık dışı saldırılarına karşı çıkan fikirlerinden dolayı' İsviçre konserleri iptal edildi.

Say'ın konserinin iptal edilmesine yönelik tepkiler sürerken bu kez de ünlü piyanistten, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan övgüsü geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin için yürüttüğü diplomasi trafiğini öven Say, Erdoğan'ın barış için dünyada en doğru açıklamalar yapan lider olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi trafiğini övdü

Say, "Bu berbat siyaseti protesto ettiler. Bizzat şahidim. Şunu da eklemek isterim, hatta tüm eleştiri oklarını almayı göze alarak, Erdoğan şu ana kadar barış için dünya üzeri en iyi, en doğru açıklamaları yapan liderdir." ifadelerini kullandı.

Dikkat çeken ifadeler kullanan Say, yine ses getirecek bir paylaşımda bulundu.

Say paylaşımında, yakın bir arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu aktardı.

Say, arkadaşının kendisine, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Putin ve Viktor Orban gibi liderlerin ABD ve Almanya'ya karşı pek çok konuda haklı olduğunu söyledi.

"Urban’ın, Erdoğan’ın, Putin’in haklı olduğu şeyler var, çok var"

Ünlü piyanist paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi: