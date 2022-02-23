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    Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

    CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na seslenen Fazıl Say, gelecek seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun aday olması gerektiği söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2022 - 12:59
    • Güncelleme : 23.02.2022 - 13:45
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    Türkiye'de siyasi partiler 2023'te yapılacak seçimler için çalışmalarına devam ederken Millet İttifakı'nda aday belirsizliği sürüyor.

    Kulislerde adaylık için Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimler geçiyor.

    Ancak geçtiğimiz gün CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Yavaş'ın görevlerine devam edeceğini söyleyip, iki büyükşehir belediye başkanının adaylıkta önünü kesip, kendisini ön plana çıkardı.

    Bugün de piyanist Fazıl Say, konuyla ilgili sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na ve CHP'lilere seslendi.

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olmaması gerektiğini söyleyen Say, İmamoğlu'nu aday gösterdi.

    "AÇIK VE NET İMAMOĞLU..."

    Fazıl Say, mesajında "Kılıçdaroğlu’nun ve tüm CHP’lilerin çok iyi anlaması gereken bir şey var; bu toplum umutlarla ayakta kalabildi. Umutlar tükenirse, bu iş bitecek, milyonların umutları. Ve o umutlar, bir tek anketlere de topluma da yansıyan rakamlardadır. Açık ve net; aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır." ifadelerini kullandı.

    İMAMOĞLU, MANSUR'DAN DAHA ÇOK OY ALIR

    Fazıl Say'a bir takipçisi ise " Mansur Yavaş olmalıdır." cevabını verirken  Say da, şunları söyledi;

    "Evet olabilir. Emin değilim. İmamoğlu’nun tüm topluma etkisinin ve inandırıcılığının daha derin daha kapsamlı olacağını düşünüyorum. Bir kere; aday Kılıçdaroğlu olmamalı. Mansur Yavaş da iddialı bir aday olur. Elbette destekleriz. Ancak İmamoğlu çok daha yüksek bir rakama varır."

    Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı #1

    Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı #2

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