Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi

Ünlü piyanist Fazıl Say, son dönemde siyaset ve futbolla ilgili açıklamalarıyla gündeme geliyordu.
Say, şimdi ise Cumhuriyet'in 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı.
Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait eserinin Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.C
Cumhuriyet'in 100. Yılına özel beste
Say yaptığı açıklamada “Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle” ifadelerini kullandı.
Öte yandan Marş, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildi.
İşte Say'ın bestelediği marş...
Fazıl Say'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, marşın sözleri ise şu şekilde:
"La la la la
La la la la
Ver ver ver ver
Ver elini
Ver ver elini
Yıkalım karanlığı
Gel küçük sevinçler duyalım kedere inat
Gökyüzünden sevgiden söz edelim
Türküler söyleyelim
Aksın dolsun yüreğimize
Yarınların ışığı
Daha ne bekliyorsun
Ver ver ver ver ver elini
Göğün mavi şimşeği
Atamın gözlerinde
Toprak gülsün, gök tutuşsun
Güneş yansın, dönsün dünya
Daha daha, nice nice yüzyıllara
Dönsün dünya"