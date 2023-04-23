Fazıl Say, Cumhuriyet'in 100. yılı için marş besteledi Piyanist ve besteci Fazıl Say, Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelediği "100. Yıl Marşı'nın" kaydını yayınladı.

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Ünlü piyanist Fazıl Say, son dönemde siyaset ve futbolla ilgili açıklamalarıyla gündeme geliyordu.

Say, şimdi ise Cumhuriyet'in 100. Yılına armağan ettiği '100. Yıl Marşı'nı yayınladı.

Say, sözleri şair Ayten Mutlu'ya ait eserinin Twitter hesabından paylaşarak duyurdu.C

Cumhuriyet'in 100. Yılına özel beste

Say yaptığı açıklamada “Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Marş, İzmir'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde orkestra şefi Can Okan ve koro şefi İlhan Akyunak yönetiminde Ahmed Adnan Saygun Senfoni Orkestrası ve Korosu ile Genç Koro (Işılay Saygın Güzel Sanatlar Lisesi Korosu) tarafından seslendirildi.

İşte Say'ın bestelediği marş...

Fazıl Say'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına armağan olarak bestelediği, marşın sözleri ise şu şekilde:

"La la la la

La la la la

Ver ver ver ver

Ver elini

Ver ver elini

Yıkalım karanlığı

Gel küçük sevinçler duyalım kedere inat

Gökyüzünden sevgiden söz edelim

Türküler söyleyelim

Aksın dolsun yüreğimize

Yarınların ışığı

Daha ne bekliyorsun

Ver ver ver ver ver elini

Göğün mavi şimşeği

Atamın gözlerinde

Toprak gülsün, gök tutuşsun

Güneş yansın, dönsün dünya

Daha daha, nice nice yüzyıllara

Dönsün dünya"