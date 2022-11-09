Fazıl Say: Mansur Yavaş Cumhurbaşkanlığı için doğru aday

Muhalefetin Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin daha önce yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'na olan desteğini çektiğini belirten Fazıl Say, Mansur Yavaş'ın 'doğru aday' olacağı görüşünü savundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu, gündemi meşgul eden tartışma konularından biri olmuştu.

Otobüsle çıktığı tura, yanında gazetecilerden Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, muhalif kesimlerin tepkisiyle karşılaşmıştı.

Bu tepkisini yüksek sesle dile getiren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say'dı.

"Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'ydu"

Özellikle Nagehan Alçı'ya yönelik eleştirileriyle bilinen ve "Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu." diyen piyanist Fazıl Say, İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider." cevabıyla iyice küplere binmişti.

"İmamoğlu gözümden düştü"

Yaşananların ardından İmamoğlu'ndan desteğini çektiğini açıklayan Say, "Büyük bir hayal kırıklığı yaşadım. Ekrem İmamoğlu'nu savunmuş biri olarak hesap verme durumu yaşattı bana. Ben de mağdur edildim kusura bakmasın. Dolayısıyla toplumlardan af diliyorum, pişmanlığımı da söylemek istiyorum. Ondan sonra vız gelir tırıs gider, akıllı olun diyerek topluma ayar vermeye kalktı. Hiç hoş olmadı. Gözümden düştüğünü belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim

"Mansur Yavaş 'doğru aday' olur"

Bu gelişmeler sonrası Fazıl Say'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

Say, 2023'te olması planlanan cumhurbaşkanlığı seçimleri için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın 'doğru aday' olabileceğini söyledi.

Sanatçı, "Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur." dedi.

"Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar"

"Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar" diyen Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Yavaş işini çok iyi yapan biridir. İşini iyi yapan bir siyasetçi Türkiye için de iyidir. Doğru aday olur. Sonuçta 'değişim şart' bu yeni nesil için de. Bu halk için. Türkiye’den dünyaya, dünyadan Türkiye’ye. Emeğe değer veren biri geleceğe de umutla bakar. Umut…"

Fazıl Say: İmamoğlu'nu savunduğum için toplumdan özür dilerim

Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki