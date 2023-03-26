Fazıl Say, Muharrem İnce'ye tepki gösterdi: Kim ulan sözde sanatçı Muharrem İnce’nin kendisini eleştiren sanatçıları ‘sözde sanatçı’ diye hedef almasına eleştiren Fazıl Say, “Kim ulan sözde sanatçı? Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe, sıradan bir şovmene oy verecek lüksü yok bu halkın” sözleriyle tepki gösterdi.

Haber Merkezi

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Çalışmalarını bu kapsamda yürüten muhalefet, Muharrem İnce'nin adaylıktan vazgeçmesini istiyor.

Ancak 100 bin imzayı toplayarak adaylığını netleştiren İnce'den bu yönde bir adım gelmedi.

Yaşananların ardından Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı adaylığı için 100 bin imza toplama sürecini tamamladıktan sonra partisinin genel merkezinde bir basın açıklaması yaptı.

İnce 'sözde sanatçılar' dedi, Fazıl Say tepki gösterdi

İnce konuşmasında kendisini eleştirenlere tepki gösterdi ve "Sırça köşklerde yaşayanlar, sırça köşklerinden çıkmayanlar, salon siyasetçileri, oturdukları yerden benim aleyhimde tweet atan, sözde sanatçılar... Siz bunları gördünüz mü? Bu zorlukları gördünüz mü? Boğaz'da viskisini yudumlarken memlekete yol gösterenler..." dedi.

Sert ifadeler kullanan İnce'yi eleştirenlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu.

İnce'ye verdi veriştirdi

İnce'nin, bazı sanatçılara paylaşımları için tepki gösterdiği ve "sözde sanatçı" dediği anları alıntılayan Say, "Bu kadar kritik bir seçimde, başarmak, aydınlığa varmak da bu kadar yakınken, bir araya gelmeyi başarmış bir muhalefetin oylarına göz dikmiş biri. Bu halka kötülük bu. Bilgisizliğe, kültürsüzlüğe , sıradan bir şovmene, bir ikinci RTE vakasına oy verecek lüksü yok bu halkın" ifadelerini kullandı.

"Kim ulan sözde sanatçı"

Say, İnce'nin 'sözde sanatçı' sözüne de tepki gösterdi ve 'goril' örneği verdiği paylaşımları şöyle devam etti:

"Alacağı oy %2 olsa ne olur 3 olsa ne olur? Kendi işine mi yarar? Yıllarca, yıllarca koca bir blok oyu yenebilmek için , bir imkansızı başarabilmek için bunca emek vermiş bir ittifakı yıpratmaktan başka neye yarar? Korkuyor muşuz ondan.. vayy bee.. Marifet yani korkutmak??