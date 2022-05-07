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    Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı

    Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na Fenerbahçe çıkışı

    Bordo-mavili kravatla yaptığı ziyaret sonrası eleştirilen Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Fazıl Say, "İstanbul'un 3 büyük takımıyla da takışırsan orada dur." ifadelerini kullandı.
    • 07.05.2022 - 19:52
    • Güncelleme : 07.05.2022 - 19:56
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    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Uğur Dündar ziyareti sırasında taktığı bordo-mavili kravat tartışmaları sürüyor.

    Trabzon-Rize ziyaretlerinde beraberindeki gazeteciler nedeniyle oldukça yoğun eleştirilere maruz kalan İmamoğlu, kendi mahallesinden tepki almaya devam ediyor.

    Geçtiğimiz gün Nagehan Alçı ile yolculuklarının ardından Fazıl Say'ın 'O da uzaklara gitti' dediği İmamoğlu, bu kez takım kavgası nedeniyle eleştirildi.

    İmamoğlu Ali Koç'a sataşınca cevap verdi

    Ekrem İmamoğlu'nun, "Koç Grubu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç’un açıklamasını dinledim. “İmamoğlu Koç ailesinin projesidir” komplosunu yıktığı için teşekkürler. İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum. Fenerbahçe’nin her zaman yanındayım. Bu dilin saygın Koç Ailesi’ne zarar vermemesi dileğiyle…" tweetine, Fazıl Say'dan cevap geldi.

    Fazıl Say dan Ekrem İmamoğlu na Fenerbahçe çıkışı #1

    "İstanbul'un 3 büyük takımıyla takışırsan, orada dur"

    Fazıl Say'ın yazdığı yazıda, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin gereksiz ve şuursuz Trabzon-Rize mitingleri... Yanında Nagehan, herkes şaşkın... Üzgün... Dengesizlik yetmemiş kendi seçmenine “vız-tırıs-akıllı ol” filan.

    Ama arkadaş İstanbul’un 3 büyük takımıyla da takışırsan orada dur. Anca Rize milletvkili olursun. (Seçilirsen)" ifadeleri yer aldı.

    Fazıl Say dan Ekrem İmamoğlu na Fenerbahçe çıkışı #2

    Ekrem İmamoğlu, Ali Koç'a cevap verdi

    Fazıl Say dan Ekrem İmamoğlu na Fenerbahçe çıkışı #3


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