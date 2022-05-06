Fazıl Say'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki

Karadeniz turunda Nagehan Alçı'yı da yanından götüren İmamoğlu'na destekçisi Fazıl Say hesap sordu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Karadeniz turu, tartışılmaya devam ediyor.

Otobüsle çıktığı turda yanında gazetecilerden Nagehan Alçı, İsmail Saymaz, Özlem Gürses, Gülşah İnce ve Ertuğrul Özkök'ü de yanında götüren İmamoğlu, büyük tepki gördü.

Özellikle tura Nagehan Alçı‘nın da katılması tartışma konusu haline geldi.

İmamoğlu'na ve CHP'ye yakınlığı ile bilinen sanatçı ve gazeteciler, Alçı'nın yer almasıyla sosyal medya hesaplarından İmamoğlu tarafından hayal kırıklığına uğratıldıklarını belirtip, artık güvenmeyeceklerinin mesajını verdi.

Fazıl Say hesap sordu

Bu isimlerden biri de daha önce "Gönlümdeki Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu." diyen piyanist Fazıl Say...

İmamoğlu'na her fırsatta desteğini açıklayan Say, son paylaşımında İmamoğlu'ndan hesap sordu.

"Şimdi ne olacak Ekrem İmamoğlu?" diyen Say, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı;

Onunla poz vermiş biri...

"10 yıl önce yaşadığım Hayyam Retweet davasında, ceza almam için Televizyonlarda yaygara koparan, algı yaratan, ve ceza almamı da başaran gazeteci kadın, gönlümün en uzağında bile yeri yoktur. Ve onunla poz vermiş biri. O da o uzaklara gitti. Şimdi ne olacak?"



