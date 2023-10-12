Fazıl Say'dan İsrail-Filistin yorumu: Erdoğan barış için en doğru açıklamaları yapan liderdir Piyanist Fazıl Say, tüm şiddetiyle devam eden İsrail-Filistin hattındaki gerilime ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Say, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tutumunu tebrik etti.

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Dünya, Orta Doğu'da 7 Ekim günü başlayan savaşı konuşuyor...

Bugün 6'ncı güne girilen gerilimin bir tarafında Filistin cephesinden Hamas güçleri yer alırken diğer tarafında ise İsrail ordusu var.

Hamas'ın başlattığı operasyona karşılık vererek savaş ilan eden İsrail, sert müdahalelerini sürdürüyor.

Bugüne kadar atılan roketlerle çok sayıda yerleşim birimi hedef alındı ve siviller hayatını kaybetti.

Ortaya çıkan görüntüler ise savaşın şiddetini gözler önüne serdi.

Gerilim devam ederken dünya liderleri konuya ilişkin açıklamalarda bulunarak taraf seçti.

Türkiye Gazze'de ateşkes için devrede

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da olayların ilk gününden itibaren yaptığı açıklamada, "Türkiye olarak bu sabah İsrail'de meydana gelen hadiseler ışığında tüm tarafları itidalle hareket etmeye, gerilimi daha da tırmandıracak fevri adımlardan uzak durmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Türk yetkililer, İsrailli rehineler için Hamas ile diyalog haline girdi.

Önce İnce sonra Fazıl Say

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tutumu ise muhalif isimler tarafından da takdir edildi.

Memleket Partisi Lideri Muharrem İnce'nin ardından ünlü piyanist Fazıl Say'dan bir açıklama geldi.

"Savaş, terör, vahşet…"

Say, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

1- Netanyahu siyasetinin bu dünyada yeri olmamalı.

Savaş, terör, vahşet…

Katliam…

Bu siyasetin bu dünyada hiç bir yeri yoktur, olmayacaktır.

İnsanlara, yaşama hakkı ve eşit haklar vermeyen her siyaset “ölüm kültürü” vahşetini yaratandır.

İsrail halkı aylarca bu berbat siyaseti...

"Erdoğan barış için en doğru açıklamaları yapan liderdir"