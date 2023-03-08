Fazıl Say'dan Meral Akşener'e çağrı: Gönlünüzü HDP'ye açın Meral Akşener için "Sifonu çekin gitsin" sözlerini kullanan piyanist Fazıl Say, İyi Parti Lideri'nin şimdi de “CHP, HDP ile görüşebilir ama bizim bulunduğumuz masaya asla getiremez” sözlerini hedef aldı.

Türkiye tarihinin en önemli seçimlerine geri sayım başladı.

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri öncesinde siyaset arenasında krizler yaşandı, masalar dağıldı derken 6’lı masa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısına Kemal Kılıçdaroğlu’nu çıkardı.

Bunun üzerine krizlerin aşılmasıyla siyasi liderler yeniden televizyon ekranlarında ve sosyal medya hesaplarından demeçler vermeye başladı.

Masayı dağıtıp 3 gün sonra yeniden geri dönen İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener de dün HaberTürk canlı yayınına katıldı.

"CHP, HDP ile görüşebilir ama bize asla getiremez"

Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında açıklamalarda bulunan Akşener, CHP’nin HDP ile görüşmesi ve Millet İttifakı’nda HDP’nin yer alması gerektiği yönündeki çağrılara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Dün kavga edilmeyen konuda görüşme bile problem yaratıyorsa herkesin dikkat etmesi lazım. O masada defalarca iddia edildiği gibi HDP yok. Mithat Hoca’nın söylediğine göre kendileri de ikrar ediyor. Zaman zaman HDP yöneticilerinden farklı söylemler oldu. Ben o söylemlerin her birini bu ucube sistem ateşine odun atmaktır dedim. Bu sağduyunun devam etmesi ve derinleşmesi gerekiyor.



Bakanlık gibi alışveriş olması mümkün değil. Diyalog başka bir şeydir. HDP diyebilir, anlayışla karşılardım. ‘Sizin oy oranınızla HDP’nin oyu farklı hadi güle güle’ deselerdi o masadan kalkardık. Alengirli işe karşıyım, dürüstlük ve açıklıktan yanayım. CHP, HDP ile görüşebilir bu net. Ama bize asla getiremez.

"Sifonu çek gitsin"

Bunun üzerine masanın dağıldığı dönemde sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan piyanist Fazıl Say, Akşener’i kastederek “Sifonu çek gitsin” paylaşımında bulunmuştu.

Say'ın paylaşımı sosyal medyada gündem olmuş ve büyük tepki çekmişti.

Daha sonra Akşener'in masaya dönmesiyle söz konusu paylaşımını silmişti.

HDP çağrısında bulundu: Açın ittifakın önünü

Son olarak Meral Akşener'in açıklamalarına da kayıtsız kalamayan Say, bu kez sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla çağrıda bulundu.

Fazıl Say'ın paylaşımda şu ifadeler yer aldı: