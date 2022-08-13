Fazıl Say'dan Nagehan Alçı'ya nefret dolu sözler

Fazıl Say, muhaliflere hedef gösterdiği Nagehan Alçı'nın bineceği tek otobüsün cezaevine giden otobüs olduğunu yazdı. Fazıl Say'ın bu sözleri tepkilere neden oldu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretine katılan Nagehan Alçı, muhalif kesimlerde büyük çatlaklara neden oldu. O dönemde, İmamoğlu'na en sert tepkiyi verenlerden biri Fazıl Say'dı.

Aradan aylar geçti, Ekrem İmamoğlu bir kez daha gazeteci Nagehan Alçı'ya röportaj verdi.

Bu röportaj üzerine piyanist Fazıl Say yine Nagehan Alçı'yı hedef alan sözler sarf etti.

Nagehan Alçı bu kez sessiz kalmadı ve bir yazı kaleme aldı.

Nagehan Alçı: "Şuursuz ithamlar.."

Habertürk yazarı Nagehan Alçı, "Daha önceki hiçbir sataşmasına cevap vermedim. Şuursuz ithamlarla muhatap olmak istemedim. Ama artık yeter!" diyerek bir yazı kaleme aldı.

Alçı yazısında Fazıl Say'ın politik ve entellektüel açıdan şuursuz bir insan olduğunu, yazdıklarının ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabileceğini söyledi.

Fazıl Say: "Senin bineceğin tek otobüs, cezaevine giden otobüs olmalı"

Fazıl Say, Alçı'nın bu yazısına Twitter'dan nefret dolu sözlerle cevap verdi.

Piyanist Say, "Yok röportajdı, yok otobüstü. Geç bunları. Senin bineceğin tek otobüs cezaevine giden otobüs olmalı. 15 yıldır apaydınlık insanların hayatına kastettin “algı” yöntemiyle! Ekrem’i de aday maday yaptırtmıyorum! Bu yüzden! + Erdoğan da konserime geldi. Dinledi. Tebrik etti. Nokta!" dedi.