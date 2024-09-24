FBI'da çalışan Türk'ten polisin 'orantılı müdahale' kuralına tepki Türkiye'de yaşanan polis cinayeti hakkında yayın yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya, katilin polisin silahına el uzattığı anda diğer polisler tarafından vurulması gerektiğini söyledi.

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Haber Merkezi

Türkiye, azılı bir suçlunun Şeyda Polis'i katletmesini konuşuyor...

Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Dudullu Polis Merkezi'nde görevli Polis Memuru Şeyda Yılmaz, motosiklet hırsızlığı suçundan yakalanan Yunus Emre Geçti adlı şüpheli ile yaşanan arbede sırasında silahla ateş etmesi sonucu şehit olmuştu.

Biri polis 2 kişinin de yaralandığı olayda 19 yaşındaki şüphelinin 26 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Katilin bu kadar suç kaydıyla sokakta olması tartışma konusu olurken bir yandan da polisin suçlulara müdahale hakları tartışılıyor.

Amerikalı Aynasız olarak tanınan ve bu isimle yayınlar yapan eski FBI ajanı Erdal Kaya, konuya ilişkin de bir yayın yaptı.

"AYAKTAN VURULAN BİRİ ETKİSİZ HALE GELMEZ"

Orantılı müdahale konusunu eleştiren Kaya, saldırganı ayağından vurarak etkisiz hale getirme kuralının değişmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, "Bir atıcı olarak söylüyorum ayaktan vurmak kolay bir şey değil. Vursan bile ayağından vurulan birinin etkisiz hale gelmesi çok düşük bir ihtimal. Birkaç kişi vuruldu ve yere düştü diye herkes için bu geçerli değil.

Göğsünden ve kalbinden vurulduğu halde etkisiz hale gelmeyen ve kendisi ölmeden önce birçok kişiyi öldüren örnekler var. Bu bir gerçek." dedi.

"BEN BU KAVGAYI NASIL KAZANACAĞIM"

Kaya, sözlerine şöyle devam etti:

"Yumruk atan adamın orantısı belki elektro şoktur belki biber gazıdır… Ama bir adam bıçakla geliyorsa onun orantısı bacağına sıkmak mıdır. Besbelli beni öldürmeye geliyor. Adama ben neden etkisiz hale gelmesi çok düşük bir yerine ateş edeyim. Sen bana balyozla vuruyorsun ben sana tokat atıyorum. Ben bu kavgayı nasıl kazanacağım?"

EĞİTİMDE GÖĞÜSE SOKAKTA AYAĞA

Polislerin eğitimi konusuna da değinene Kaya, polislerin atış eğitiminin vücuda yapıldığını söyledi.

Polis eğitiminde vücut hedefine yapılan atışların gerçek hayatta ayağa yaptırılmasına anlam veremediğini söyledi.

"SİLAHA ELİNİ UZATTIĞI ANDA VURULMALIYDI"

Daha sonra bir de paylaşım yapan Kaya, "Şehit olan polis kardeşimize rahmet diliyorum. Videomda belirttiğim gibi, bu olay tamamıyla farklı çözülebilirdi. Yetkisizlik, eğitimsizlik ve tedirginlik için polisler ölmemeli! O şahıs polisin silahına elini attığı anda, öteki polis(ler) tarafından boğuşma içinde vurulmalıydı. Arkadaşlar, bir kişi polisin silahını neden almaya çalışsın ki boğuşarak? Seri numarasını mı merak ediyor? Neden polisimiz böyle durumlarda bile ateş açamıyor şahsa? Gerçekten kalp kırıcı bir durum." dedi.