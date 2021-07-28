FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı

FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı

Doların ateşini belirleyecek FED faiz kararı için açıklama bekleniyor. FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? soruları merakla araştırılıyor. İşte 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı...

Enflasyon endişeleri ve para politikalarının geleceğine ilişkin belirsizlikler küresel piyasaların gündemini meşgul etmeye devam ederken, çarşamba günü ABD Merkez Bankası'nın (FED) toplantısından çıkacak karar yatırımcı kararları üzerinde etkili olacak.

Bu kapsamda küresel piyasaları şekillendirecek olan FED faiz kararı için açıklama bekleniyor. Milyonlarca kişi tarafından ''2021 Temmuz ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?'' sorularının yanıtı merak ediliyor.

Peki FED faiz kararı açıklandı mı, kaç oldu? İşte 2021 Temmuz ayı FED faiz kararı...

FED FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, KAÇ OLDU?

ABD Merkez Bankası FED, faiz kararını açıkladı.

ABD Merkez Bankası, Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklentiler dahilinde değişikliğe gitmedi ve faizleri yüzde 0,00-0,25 aralığında tuttu.

Faiz kararı 11-0 oyla alındı. Fed, aylık Hazine tahvili alımını 80 milyar dolar, mortgage destekli menkul kıymet alımını 40 milyar dolar olarak sürdürdü.

Fed'in faiz kararıyla ilgili açıklaması şöyle:

"Koronavirüs ekonomiye yönelik riskler yaratmaya devam ediyor. Veriler ekonominin güçlenmeye devam ettiğini gösterdi. Ekonomi varlık alımlarını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme sağladı. Varlık alım programını yönlendiren hedefler üzerinde ilerleme önümüzdeki toplantılarda daha fazla değerlendirilecek. Enflasyon geçici faktörler nedeniyle yüksek. Ekonomiye yardım için tüm araçları kullanmaya bağlıyız."





DEĞİŞİKLİK BEKLENMİYORDU

ABD Merkez Bankası, beklentiler kapsamında bir önceki toplantıda politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit tutmuştu.

Virüs varyantının ABD ekonomisi üzerinde risk oluşturması nedeniyle bu akşamki Fed toplantısında bir değişiklik beklenmiyordu.