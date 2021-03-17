FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

Küresel piyasalar, FED toplantısı ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediyor. Küresel piyasalarda önemli bir rol oynayacak olan FED toplantısının ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Ekonomi dünyası gözlerini ABD Merkez Bankası'nın (FED) bu hafta yapılacak olan para kurulu toplantısına çevirdi. Bugün faiz kararını açıklayacak olan ABD Merkez Bankası (FED), bir önceki toplantıda faizleri sabit tutmuştu.

Bugün yapılacak toplantıdan nasıl bir karar çıkacağı merakla bekleniyor. Yeni kararı merak eden milyonlarca kişi, 'FED toplantısı faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?' sorularına yanıt arıyor.

Peki, FED faiz kararı toplantısı ne zaman? FED faiz kararı açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? İşte, FED toplantısı ile ilgili bilgiler..

FED FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN 2021?

ABD Merkez Bankası (FED)'in para politikası toplantısı, 16-17 Mart tarihlerinde yapılacak. Yatırımcılar, FED'in artan enflasyonist baskılara ilişkin değerlendirmelerine odaklanmış durumda.

Bunun yanı sıra, yükselişini sürdüren tahvil faizleri küresel piyasalarda risk algısını artırmaya devam ederken FED'in konuya ilişkin adımları yakından takip edilecek.

FED FAİZ KARARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası (FED) faiz kararı bugün açıklanacak. Kararın açıklanacağı saat ile ilgili bir bilgi yer almazken 21.30 gibi açıklanması bekleniyor.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) dün başlayan Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının bu akşam açıklanacak kararları öncesinde piyasalarda karışık bir seyir gözlemlendi.